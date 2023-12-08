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Gazzeli çocuklar için Mardin semalarında uçurdular

GÜNDEM 08.12.2023, 12:49
Gazzeli çocuklar için Mardin semalarında uçurdular

Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, İsrail tarafından Gazze’de şehit edilen binlerce Filistinli çocuk için Mardinli çocuklarla birlikte gökyüzüne uçurtma uçurdu.Şehmus EDİS - Herkes Duysun / MARDİN (İGFA) - 30 ülkede 39 festivale katılarak birçok madalya kazanan Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, 45 günde binlerce Filistinliyi katleden İsrail’e tepki göstermek amacıyla hazırladığı uçurtmaları, alana gelen çocuklarla birlikte gökyüzüne uçurdu. İsrail’e tepki göstermek için çok sayıda aile çocukları ile birlikte alana gelerek, şehit edilen Gazzeli çocuklar için uçurtma uçurdu.

İsrail’e tepki göstermek için hazırladığı uçurtmaları çocuklarla birlikte gökyüzüne uçuran Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, “İsrail Filistin’de 45 günde 15 bin 500 insanı acımasızca katletti, bunlardan 5 bin 500’ü daha çocuk.” dedi.

“ÇOCUKLAR ÖLMESİN”

Gazze’de bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çeken Mungan, “Dünya, öldürülen 15 bin 500 insana ve özellikle 5 bin 500 çocuğun öldürülmesine ne yazık ki ses çıkarmadı. Biz savaşa karşıyız. Çocuklar ölmesin. Barış gelsin. Özellikle medeniyetler şehri Mardin’de bugün burada buna dikkat çekmek için bir araya geldik. Filistinli çocuklar için burada, çocuklar ile birlikte uçurtma uçurduk” dedi.

“GÖKYÜZÜNE BARIŞI UÇURACAĞIZ”

2011 yılında dünya rekoru kırılarak Gazze’de uçurtma festivali düzenlendiğine dikkat çeken Mungan, “Filistin’de Gazze şehrimiz var. Burada barış için ve çocuklar bir daha öldürülmesin diye o tarihte, 12 bin 350 uçurtma uçurularak dünya rekoru kırılmıştı. Umarım bir gün Gazze özgürlüğüne kavuşur ve biz de oraya gider, Gazzeli çocuklarla birlikte uçurtma uçururuz. Gazzeli çocuklarla birlikte uçurtma gökyüzüne barışı uçuracağız.” dedi.

Filistin’de hayatını kaybeden çocuklar için uçurtma uçurduklarını belirten Muzaffer Muratoğlu ise “Mardin’de barış ve Filistin’de hayatını kaybeden çocuklar için burada uçurtma uçurduk. Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyoruz. Bir daha çocukların ölmesini istemiyoruz. Biz Mardin’den barışı temenni ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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