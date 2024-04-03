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Gazze'de açlık, savaş silahı haline geldi

Gazze’de sağlık ve koruyucu hizmetler sunan Dünya Doktorları, bölgede açlığın bir felakete dönüşmekte olduğunu vurgulayarak gıda, su ve ilaç sıkıntısının bir an önce çözülmesine yönelik acil adımların atılması çağrısında bulundu

GÜNDEM 03.04.2024, 12:30
Gazze'de açlık, savaş silahı haline geldi

Gazze’de sağlık ve koruyucu hizmetler sunan Dünya Doktorları, bölgede açlığın bir felakete dönüşmekte olduğunu vurgulayarak gıda, su ve ilaç sıkıntısının bir an önce çözülmesine yönelik acil adımların atılması çağrısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahibi insanlara acil ve uzun dönemli sağlık ve koruma hizmetleri sağlama amacıyla kurulan Dünya Doktorları, Gazze’deki ölümcül hale gelen açlık konusuna dikkat çekerek yardım çağrısı yaptı.

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür düzenlediği saldırılarda 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralananların sayısının ise 74 bin 518'e ulaştığını hatırlattı. Dernek olarak bölgedeki çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Hakan Bilgin, “Gazze'de açlık, bir savaş silahı haline getirildi. Bölgede büyük bir açlık felaketi ile karşı karşıyayız. İsrail, Gazze’deki savunmasız halka insani yardımın ulaştırılmasını engellerken kesintisiz süren bombalamalar insanların yiyecek arayışını son derece tehlikeli, hatta ölümcül hale getirdi. Pek çok kişi günlerce yemek yemeden yaşamak zorunda kalıyor. Son dönemde Gazze Şeridi'ne hava ve deniz yoluyla yapılan gıda yardımları, buradaki yaklaşık 2 milyon 300 bin insanı beslemek için çok yetersiz. Gazze'de şu ana kadar az 27 çocuk, yetersiz beslenme ve sıvı kaybı nedeniyle maalesef hayatını kaybetti. Yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerin sayısının artmasından endişe ediyoruz” dedi.

Dünya Doktorları’nın Filistin halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere gönderdiği tıbbi malzeme ve ilaç dolu tırların Refah sınırına ulaştığını aktaran Bilgin, “Bu malzemeler, bölgede faaliyet gösteren ekiplerimizin müdahale kapasitesini nispeten güçlendirecek. Tüm arkadaşlarımız büyük bir özveriyle yardım çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Açlığı durdurabilmek için atılacak en önemli adımların başında acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ile birlikte insani yardımın etkili bir şekilde geçişine ve dağıtımına izin verilmesi olduğunu belirten Hakan Bilgin, “Gazze'de halkın soykırım riskinden korunması için acilen harekete geçilmesi ve önemli siyasi kararların bir an önce alınması gerekiyor” vurgusunu yaptı.

“YAŞAMLA ÖLÜM ARASINDAKİ ÇİZGİNİN ARTIK GÖRÜNMEDİĞİ YER”

Refah’taki kamplardan birini ziyaret eden Dünya Doktorları’nın Ortadoğu Programları Direktörü Louise Bichet de gözlemlerini şöyle aktardı: “27 bin insanın yaşadığı kampta Dünya Doktorları bir sağlık merkezi işletiyor. Dünya Doktorları (Médecins du Monde) çatısı altında çalışan birçok doktor, hemşire ve eczacı her gün 500 civarında hastaya bakıyor. Bu hastaların çoğu enfeksiyondan ve iç içe geçmiş kalabalık yaşam koşulları nedeniyle bulaşıcı hastalıklardan muzdarip. İnsanlar oldukça sağlıksız koşullarda yaşamlarını sürdürüyor. Kamptaki nüfusun yaş ortalaması 18-20. Çocuklar her yerde ve bu çok üzücü. Ayrıca çok büyük bir ilaç eksikliği yaşanıyor. Burası, yaşamla ölüm arasındaki çizginin artık görünmediği bir yer haline geldi.”

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