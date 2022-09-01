Gaziray test sürüşünde...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımında sona gelinen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verecek GAZİRAY Banliyö Hattı’nın 8 kilometrelik test sürüşüne katıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğinde yürütülen, Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 16 duraklı GAZİRAY Banliyö Hattı’nın test sürüşü öncesi Bakan Karaismailoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmaların yürütüldüğü şantiye alanında bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bilgilendirme sonrası 5 kilometrelik bölümünün yer altından geçtiği 25 kilometre uzunluğundaki GAZİRAY hattının test sürüşü için Beylerbeyi Durağı’na geçen protokol, Adliye Durağı’na kadar 4.5 kilometrelik yolun sürüşünü başarıyla tamamladı. Adliye Durağı’nda bir süre incelemelerde bulunan protokol, test sürüşünü sürdürerek 3.5 kilometrelik yolu kat edip Gar Durağı’na geldi.

Gar Durağı’nda yapılan son çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Adil Karaismailoğlu ve protokol, GAZİRAY’da son durum ve test sürüşü hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KARAİSMAİLOĞLU: GAZİRAY PROJESİ, ÖNEMLİ KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJELERİMİZDEN BİRİ OLACAK

Açıklamasında Gaziantep’i “Dünyanın Gözbebeği Şehri" nitelendiren Bakan Adil Karaismailoğlu, test sürüşünün başarıyla geçtiğini belirterek, “Güzergah üzerinde, duraklarda ve şu anda sizlerle birlikte olduğumuz Gaziantep Garı’ndaki çalışmaları da yerinde inceledik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile bakanlığımız tarafından yapımına başlanan GAZİRAY Projesi önemli kent içi raylı sistem projelerimizden biri olacak. Özellikle büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçiyor. İstanbul’da Marmaray, İzmir’de İZBAN ve Ankara’da BAŞKENTRAY gibi dev projelerin ardından önümüzdeki günlerde Gazianteplilere de GAZİRAY’ı kazandıracak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin refahı, çocuklarımızın geleceği için çalışıp, fikir ve proje ürettiğimiz için çok mutluyuz. Proje varsa, refah, gelecek iş, aş, ticaret, ekonomik büyüme, çocuklarımızın geleceği için umudumuz, heyecanımız var.”

Bakan Karaismailoğlu, GAZİRAY’ın örnek gösterilen projelerden birisi olduğuna vurgu yaptı.

Yaklaşık 5 milyar lira gibi dev bir yatırım ile Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldıracaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Proje kapsamında 25,5 kilometre güzergahta 2 adet hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı yaptık. 16 adet istasyon, toplam uzunluğu 5,5 kilometre olan 2 adet aç-kapa tünel, 1 adet köprü, 12 adet alt/üst geçit ve 26 adet menfez inşa ettik. Ayrıca, GAZİRAY’da kullanılacak elektrikli tren setleri de ülkemiz raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisi TÜRASAŞ tarafından üretiliyor. GAZİRA’da kullanılacak araçlarımızın yerli ve milli olması da ayrı bir sevinç ve gurur vesiledir. Projemizdeki test sürüşlerine devam ediyoruz ve sertifikasyon sürecinin son aşamasındayız. Çok başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdik. Bugün, Gaziantep’ten hattımızın açılışında buluşmak üzere ayrılacağız ve kısa süre sonra Gaziantep’e geldiğimizde GAZİRAY’ı hizmete vermeye geleceğiz" diye konuştu.