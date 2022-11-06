GAZİRAY'da ilk gün yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet vermeye başlayan GAZİRAY’ın ilk günü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde yapımı tamamlanan, kentin trafiğini rahatlatacak GAZİRAY, konforu, kalitesi, hızı ve güzergahıyla vatandaşlardan tam not aldı.

Gaziantep Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlayan 16 duraktan oluşan GAZİRAY’dan vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjdeyle yılbaşına kadar ücretsiz yararlanacak.

Öte yandan Gaziantep’i Süper Lig’de temsil eden Gaziantep Futbol Kulübü’nün Kayserispor ile maçına ilk günde vatandaşlar GAZİRAY ile ücretsiz ulaşım sağladı.

“GAZİANTEP’İN VİZYONU İÇİN GAZİRAY ÇOK İYİ”

İlk gün seferlerinden yararlanan ve Gar Durağı’ndan binerek Başpınar istikametine giden Mesut Göçer, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, Ulaştırma Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın emeklerine sağlık. GAZİRAY ulaşımı hızlandırıp rahatlatacak. Devamının da olmasını istiyoruz. Gaziantep’in vizyonu için çok iyi. Uluslararası arenada önemli bir şehir Gaziantep sanayisi ve gastronomisiyle. Buraya gelen yabancılarda açısından da önemli” diye konuştu.