Gaziray'a ücretsiz biniş süresi uzatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet veren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı GAZİRAY için ücretsiz biniş süresi 5 Şubat Pazar gününe kadar uzatıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdeyi verdiği ve 31 Aralık’a kadar ücretsiz olan banliyö hattı, Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla 5 Şubat’a kadar uzatıldı.

Açıldığı günden itibaren büyük ilgi gören GAZİRAY Banliyö Hattı, Küçük Sanayi Sitesi (KÜSGET) ile organize sanayi bölgelerini birbirine bağlıyor.

Ulaştırma Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, 16 duraklık GAZİRAY, 25 kilometrelik uzunluğu bulunuyor.

Şehirde bariyer etkisi yaratmaması adına 5 kilometrelik kısmı yer altından olan projede 2 hızlı tren hattı ve 2 adet banliyö hattı bulunuyor. 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demiryolu hattı üzerinde sağlanacak ulaşım ile GAZİRAY şehrin ulaşım ana damarlarından biri oldu.