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Gaziantep’te dehşet kaza: 15 ölü, 22 yaralı
GÜNDEM 20.08.2022, 12:57
TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada, 2’si gazeteci 15 kişi vefat etti, 22 kişi de yaralandı.
GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, “TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre;
3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş,22 vatandaşımız yaralanmıştır” denildi.
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