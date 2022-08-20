Gaziantep’te dehşet kaza: 15 ölü, 22 yaralı

TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada, 2’si gazeteci 15 kişi vefat etti, 22 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, “TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km’de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre;

3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş,22 vatandaşımız yaralanmıştır” denildi.