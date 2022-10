Gaziantepliler güneş tutulmasını Rumkale'den gözlemledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tutulma Avcıları iş birliğinde bu yıl ikinci kez meydana gelen parçalı güneş tutulmasını Gazi şehirliler, Rumkale’de ilgiyle gözlemledi.GAZİANTEP (İGFA) - 2027 yılına kadar Türkiye’den görülebilecek son güneş tutulmasına Gaziantepli yüzlerce vatandaş, Fırat’ın incisi Rumkale Cam Terası’nda teleskoplar ve özel filtreli gözlüklerle sabah saatlerinde takip etmeye başladı.

Tutulma sürecinde Ay’ın Güneş’i kapattığı süreci an be an gözlemleyen birçok Gazi şehirli, 13.50’de tutulmanın maksimum evresinde güneşin yaklaşık yüzde 50’sinin Ay tarafından örtündüğü ana tanıklık etti.

Etkinlik öncesi, 200’ü aşkın öğrenciye, Gaziantep Büyükşehir tarafından bir sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan Bilim Tırı’nda astronomi konusunda görsel eğitimler verildi. Ayrıca güneş tutulması sürecindeki ilk temas sonrasında Tutulma Avcıları, çocuklara ve yetişkinlere sunum yaparak bilgi verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Rumkale’deki etkinlik hakkında yaptığı konuşmada bu özel günü farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirterek, “Bu etkinlik için Gaziantep’ten birçok öğrenci misafir ettik. Tabi öğrencilerin yanı sıra yetişkinlerimiz de geldi. Talep çoktu. Bu etkinliği normalde yaklaşık 200 kişi ile yapmak istiyorduk ama çok ilgi olunca 600’ün üzerinde misafiri ağırlamak durumunda kaldık. Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’miz şehirde buna benzer çalışmalarıyla öne çıkıyor. Daha önce NASA sergisini getirdik. Bu sergide astronomi ile ilgili çocukların ve gençlerin astronomiye olan ilgisini artırmayı amaçladık. Gaziantep’te 7’den 70’e herkes için bilim konusunda yeni deneyimler ve farkındalıklar oluşturmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.