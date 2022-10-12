Gaziantepli muhtarlar 'bilgi'de ter döktü!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Eğitim Daire Başkanlığı’nca düzenlenen Muhtarlar Bilgi Yarışması yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü öncesinde muhtarlara özel hazırlanan etkinlikler kapsamında planlanan “Muhtarlar Bilgi Yarışması”na her ilçeden 3 muhtar olmak üzere toplam 27 muhtar bilgileriyle ilçelerini öne geçirmek için kıyasıya yarıştı.

Muhtarlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları’nda (GASMEK) görev olan eğitmen ve öğretmenler ile Kadın, Aile ve Eğitim Daire Başkanı Abdullah Aksoy tarafından hazırlanan, çoğu genel kültür bilgilerinden oluşan ve Gaziantep özelindeki sorulara yanıt aradı.

Yarışmada: “Gaziantep büyükşehir belediyesine bağlı GASKİ’nin kelime açılımı nedir?”, “Gaziantep hangi yıl büyükşehir statüsüne geçmiştir?”, “Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunu gün, ay, yıl olarak yazınız?” gibi 20 soruya yer verildi.

Jüri üyeliğini Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Kadın Aile ve Eğitim Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Muhtarlıklar ve Sivil Toplum Şube Müdürü Salih Yıldırım ve Kadın ve Aile Şube Müdürü Kübra Çiıkılınç’ın yaptığı yarışmada 160 puanla 1’inci Şehitkamil, 130 puanla 2’nci Nurdağı, 120 puanla 3’üncü Nizip muhtarlıkları olurken 4’üncülüğü ise 110 puanla Şahinbey, İslahiye, Oğuzeli ve Karkamış ilçe muhtarları paylaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarışmada dereceye girmenin değil bir arada olmanın daha önemli olduğunu ifade ederek “Gönül bir dost ister diyor kahve bahane. Bunların hepsi dostluğumuzun, kardeşliğimizin gelişmesi, birbirimizi tanımamız için büyük bir bahane, büyük bir fırsat. Katıldığınız için, burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz bizim gönlümüzün birincisisiniz" dedi.

Dereceye giren muhtarlar, ödüllerini Başkan Fatma Şahin’in elinden aldı.

Yarışmada dereceye giren tüm muhtarlara dijital saat hediye edilirken, birinci muhtarlara eşleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turu ve tam altın, ikinci olan muhtarlara KKTC turu, üçüncü olan muhtarlara ise İstanbul turu armağan edildi.