Gaziantepli kahramanların cephe topraklarını şehitliğe bırakıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin Gaziantep Kulübü, Turizm Derneği ve Anadolu Arkeoloji Derneği katkılarıyla yürüttüğü “Gaziantep Savunması Kahramanları’nın Ayak İzinden Projesi” kapsamında Kurtuluş Savaşı’nda Gaziantepli kahramanların mücadele ettiği cephelerden alınan topraklar, Şehitler Abidesi’ndeki şehitliğe törenle yerleştirildi.GAZİANTEP (İGFA) - Proje kapsamında, Gazi şehirli kahramanların Kurtuluş Savaşı’nda savaştığı cepheler ve bölgelerden alınan topraklar, Fransızların işgal ettikleri bölgelerden çekilmesini garantileyen ve 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması’nın yıl dönümünde şehitliğe yapılan törenle bırakıldı.

Başkan Vekili Mehmet Berk, Antep Savunması’nda halkın Fransızların yanı sıra açlığa karşı da mücadele verdiğini dile getirerek, “Onlar istese burada kalabilirdi. Huruç Hareketiyle kahramanlarımız devletin ve milletinin bağımsızlığı için gerekli mücadeleye atılmışlar ve yurdun her yerinde şehitler verdiler. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Sıtkı Severoğlu törende yaptığı konuşmada, Antep Savunması’nın sürdüğü 1921 yılının 6 Şubat’ı 7 Şubat’a bağlayan gece yapılan “Huruç Harekatı”yla yüzlerce Antepli kahramanın, Kurtuluş Savaşı’nda mücadele vermek için şehrin dışına çıkarak 2. Kolorduya katıldığını anımsattı.

Gaziantep Kulübü ve Panorama 25 Aralık Müzesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu da projenin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in verdiği desteklerle yürütüldüğünü kaydedildi.