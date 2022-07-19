Gaziantep 'yeşil şehir' için rehber olacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde Gaziantep’in mevcut çevre analizini yaparak kentin gelecekteki altyapı yatırımlarını desteklemek için düzenlenen “Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı (YŞEP): Birinci Paydaş Katılım Çalıştayı” başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalıştaydaki konuşmasında Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı Birinci Paydaş Katılım Çalıştayı’ndan elde edilecek bulguların Türkiye’deki yerel yönetimlere kılavuz olacağını söyledi.

YŞEP geliştirme süreci; başlangıç aşaması, mevcut durum aşaması, yşep’in hazırlanma aşaması, yşep onay ve izleme aşaması olmak üzere toplamda 4 ana bölümden oluşuyor. Kentsel tanımlama sürecine dahil edilebilecek verilerin elde edilmesi amacıyla başlangıç aşamasının bir parçası olarak organize edilen bu çalıştay, YŞEP’in sonraki aşamalarına girdi sağlayacak ve başlangıç aşamasındaki teknik değerlendirmenin altlığı olarak kullanılacak.

Çalıştay ile Gaziantep YŞEP sürecini ve hazırlanacak önemli raporları ilgili tüm paydaşlara tanıtmak; kilit sektörlerin karşılaştığı temel riskler, kırılganlıklar, fırsatlar ve zorluklar hakkında paydaşların görüşlerini almak; YŞEP’in uygulanmasıyla ilgili aktörlerin rollerini ve sorumluluklarını belirlemek; planlanan veya halihazırda uygulanmakta olan projelerin uzun bir listesini edinmek ve mevcut veri boşluklarını gidermek hedefleniyor.

EBRD'nin amiral gemisi Yeşil Şehirler Programı'na katılmayı ve bir YŞEP hazırlamayı taahhüt eden Türkiye'deki dördüncü şehir Gaziantep’te lider ortak AECOM Limited ve yerel teknik ortak GREEN Mühendislik’ten oluşan danışman ekip, programın hazırlanması için EBRD ve GBB’ye hizmet veriyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in önünde büyük imkanlar ve fırsatlar olduğunu ifade etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise herkesin yeşil bir Gaziantep için üzerine düşen sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Yeşil Şehir Eylem Planı’nın proje danışmanlık yapan AECOM temsilcisi Renard Teipelke, çalıştay sürecinde ele alınacak konular hakkında bilgi vererek, katılımcılardan ve paydaşlar ile fikir alışverişinde bulunulmasının önemine işaret etti.

Açılış konuşmalarının ardından Başkan Fatma Şahin protokol üyeleri ve katılımcılar anı fotoğrafı çektirdi.