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Gaziantep yaralarını sarıyor

GÜNDEM 15.02.2023, 12:24
Gaziantep yaralarını sarıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 10 ilde etkisini gösteren büyük depremin ardından ilk günden itibaren saha çalışmaları, destek hizmetleri ve sosyal hizmetlerle Gaziantep'in ihtiyaç duyduğu tüm kademelerde vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Oluşturulan farklı ekiplerle merkez ve çevre ilçelerde çalışan büyükşehir deprem dolayısıyla vatandaşın barınma ihtiyacı için kullanıma açtığı tesislerinin yanı sıra açık alanlardaki çadırlarda da depremzedelerin olağanüstü yaşam koşullarında günlük hayatlarını sürdürmesine destek veriyor.

Büyükşehir 10 tesisinde depremzedelerin günlük yemek ihtiyacını karşılayabilmek için sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Merkez MSM, Hacıbaba Mutfak, Gazikent Kurs Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim Akademisi, Şih Mehmet Sidika Kökoğlu Egitim ve Sanat Merkezi, Selahaddini Eyyubi Eğitim Merkezi, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi, Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezi, İslahiye Mobil Mutfak ve Nurdağı Sahra Mutfağı noktalarından vatandaşlar yemeklerini kişi sayısı belirterek temin edebiliyor. Ayrıca farklı noktalarda bulunup 100 kişi ve üzeri olan toplu yerlere de talepler halinde sıcak yemek gönderimi sağlanıyor. Vatandaşların talepleri için Gaziantep Çözüm Merkezi'ne ulaşmaları gerekiyor. 12.00-18.00 saatleri arasında Demokrasi Meydanı'nda aralıksız sıcak yemek ikramları sürerken çadırlarda da ikramlar sürdürülüyor.

Depremzedeler için AFAD tarafından şehrin birçok noktasına kurulan çadır kentlerden olan Festival Park, Demokrasi Meydanı, M. Hayri Özkeçeci Spor Kopmpleksi ve Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'ndeki çadır kentlerde de sıcak yemek ikramları devam ediyor.

HAYDI ekmek satış büfelerindeyse farklı mahallelerdeki vatandaşlara ücretsiz olarak ekmek, makarna, su ve gofret dağıtımı yapılıyor.

SOSYAL YARDIMLAR DA DEVAM EDİYOR

Deprem yaraları sadece teknik hizmetler şeklinde planlanmadı. Kurulan çadırlar, yapılan yemek dağıtımları, kullanıma sunulan tesislerin yanı sıra büyükşehir depremin etkilerini en aza indirebilmek için sosyal çalışmalara da ağırlık veriyor. Depremzede çocuklar için Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde ve Engelsiz Yaşam Merkezi'nde moral ve motivasyon etkinlikleri düzenleniyor.

Buradaki etkinliklerde minikler oyunlar oynayıp resimler çiziyor. Etkinliklerle çocukların günlük aktivitelere adaptesi kolaylaşıyor.

Günlük yaşamı kolaylaştıran diğer detaylar arasında ise otobüs seferlerinin yeniden başlatılması, çölyak hastaları için glütensiz ekmek üretimi, e-devlete giriş ve sorgulama hizmeti, ısınma varilleri hazırlama, kamu binalarında hasar tespitleri, dezenfekte ve temizlik çalışmaları, Mobil Bilim Tırı,'nın eczaneye dönüştürülmesi, kıyafet dağıtımları gibi hizmetler yer alıyor. Büyükşehir daha bir çok hizmetle depremin izlerini hızla silmeye devam ediyor.

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