Gaziantep'ten Yapay Zeka Zirvesi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Gaziantep Üniversitesi Huawei Student Developers Öğrenci Topluluğu tarafından Tech Time Siber Güvenlik ve Yapay Zeka Zirvesi düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Bilim ve teknoloji ile ilgili etkinliklerin merkezi haline gelen Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi’nde Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Huawei ve Turkcell’in destekleriyle düzenlenen zirvede, siber dünyada yaşanan güvenlik atılımları, yapay zeka üzerine konuşmacılar öğrencilere bilgi verdi.
Programda ayrıca öğrencilerle çeşitli etkinlikler yapılırken somut iş birlikleri, öğrenme, gelişim ve bağlantılar kurulması sağlandı. Turkcell ve Huawei'den mühendisler öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|16
|37
|2. Keçiörengücü
|16
|29
|3. Samsunspor
|16
|28
|4. Pendikspor
|15
|26
|5. Rizespor
|16
|27
|6. Bodrumspor
|15
|25
|7. Boluspor
|15
|25
|8. Manisa FK
|15
|24
|9. Bandırmaspor
|15
|24
|10. Sakaryaspor
|16
|22
|11. Altay
|15
|21
|12. Göztepe
|14
|18
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Tuzlaspor
|16
|17
|15. Erzurumspor
|15
|14
|16. Ö.K Yeni Malatya
|16
|12
|17. Altınordu
|15
|12
|18. Gençlerbirliği
|15
|7
|19. Denizlispor
|15
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4