Gaziantep'ten her noktaya 'akıllı kontrol'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) “K-City Network, Global Akıllı Şehirler İş birliği Programı” kapsamında aldığı hibe desteğiyle, belediyeye bağlı Akıllı Şehirler Veri Koordinasyon Merkezi’nin gücünü artırdı.GAZİANTEP (İGFA) -Güney Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığı ekibinin desteğiyle, Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezi’ne kazandırılan yeni uygulamayla şehrin tüm noktaları, altyapıya dahil bütünleşik kameralar, akıllı parklar ve araç takip sistemi gibi alanlar, tek merkezden izlenerek gerekli takibi, yönlendirmesi ve koordinasyonu sağlanacak. Bu sayede olası tehdit unsurlarına karşı koruyucu-önleyici tedbirler alınırken şehirde yaşanabilecek olaylara da hızlıca müdahale edilebilecek.

Öte yandan uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı daire başkanlıkları şehrin sorunlarını sınıflandırıp yerleşim bölgelerinin bazılarında tespitler yaparak karar almada daha kalıcı ve bütüncül çözümler üretilmesine destek olacak. Alınacak önlemlerin akabinde de elde edilen değişimler incelenerek tedbirlerin etkinliği tespit edilebilecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezde uygulamalı olarak anlatılan sistemin hayata dokunduğunu ve şehrin çok daha güvenli ve sağlıklı olmasına katkı sunduğunu söyledi. Başkan Şahin, “Şehrin canı, malı, aklı, ailesi bizlere emanet. Bu teknolojiyi kullanarak bugün çok daha güvenli, çok daha akıllı, çok daha dirençli ve çok daha sağlıklı bir şehrin alt yapısını hazırlıyoruz” dedi.