Gaziantep'ten Girne'ye zeytincilik desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nın Girne’de verdiği eğitim programlarıyla başlayan ve çalıştayla devam eden proje kapsamında ayrıca büyükşehir belediyesi Girne Belediyesi’ne zeytin yetiştiriciliğinde kullanılacak ekipman desteği ile 5 bin zeytin fidanını hibe ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği öncülüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında diyaloğu geliştirmek, sürdürülebilir kalkınmayı yerelden desteklemek amacıyla, “Yeşil Şehirden Yeşil Adaya Projesi” hayata geçirildi. 4 kademeden oluşan ve Girne’de zeytin yetiştiriciliğini destekleyecek projede ilk adımlar atıldı.

Programın devamında Girne’nin Zeytinlik köyünde fidan dikimleri yapıldı. Toplam bütçesi 1 milyon 111 bin lira olan proje Yeşil Ada Kıbrıs’ın Girne kentinde zeytin yetiştiriciliğini destekleyerek verim ve kapasiteyi arttırırken, Gaziantep’in asırlardır süren zeytin yetiştiriciliği deneyimini de uluslararası platforma taşıyacak.

Girne’de 2 gün süren eğitim programlarında arazi ve toprak hazırlığı, zeytin fidan dikimi ve dikime hazırlık, zeytin yetiştiriciliğinde bitki koruma tedbirleri, zeytin yetiştiriciliğinde bitki besleme ve gübreleme, zeytin budama, zeytin hasadı ve işleme başlıkları ele alındı. Eğitim programının devamında düzenlenen çalıştayda ise, Kıbrıs’ta zeytinin önemi, anıt zeytin ağaçları, zeytin yaprağı ile tütünme geleneği, zeytin yetiştiriciliğinin değerlendirilmesi konuları işlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ çalıştayla ilgili yaptığı açıklamada projeyle zeytinin fidandan sofraya kadar olan tüm aşamaları desteklediklerini belirtti.

Desteklerinden dolayı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür eden Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, protokolün uzun süre sonra iki kent arasında ilk defa bir işbirliğine neden olduğunu belirterek, “İki belediyenin zeytinciliği ele alması bizim için çok önemli. Akdeniz’in en önemli bitki örtüsü olan ve dünyaya Kıbrıs ve bu coğrafya üzerinden yayıldığı düşünülen zeytine daha çok önem vererek, farkındalık yaratmak açısından projenin önemli olacağına inanıyorum. Zeytin festivalimiz bu proje ile 21’inci yılında daha önemli hale geldi. Bu etkinlik bugünden sonra bu proje ile daha da bir önem kazanacaktır. Bu işbirliği inanıyorum ki bölgemizde zeytin üreticimize hamle ve ışık olacaktır" diye konuştu.