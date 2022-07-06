Gaziantep'ten bayrama özel 'toplu' karar

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne (GBB) bağlı tramvay ve otobüsler, arife günü ve Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet verecek.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazi Ulaş AŞ.'ye bağlı tramvay ve turuncu otobüsler, her bayram olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi adına şehir genelinde 8-12 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Vatandaşların toplu taşımayla ulaşımlarında kolaylık sağlayacak uygulama için Gaziantep Kart’larını okutmaları ücretsiz binişler için yeterli olacak.