Gaziantep'ten akademik ve konforlu müze

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Rayiha Baharat Müzesi, akademik çalışmalara katkı sunacak şekilde tasarlanan yapısıyla dünyada bir ilk olma niteliği taşıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gastronomi üzerine bilimsel çalışmaların gerçekleştirildiği süre boyunca ziyaretçilere konaklama imkânı da sunan Rayiha Baharat Müzesi'nde 14 tematik otel odası bulunuyor.

Müze konseptine uygun olarak hazırlanıp, her biri farklı koku ve renge sahip olan odalar, 14 ayrı baharat ismini taşıyor.

3 ayrı bölümden oluşan Rayiha ve Baharat Müzesi’nin zemin katında 132 farklı baharat çeşidinin tarihçesi ve örnekleri sergilenirken, laboratuvar bölümünde ise akademisyenlerin baharatlar üzerine çalışma yapmasına olanak sunuluyor.

Öte yandan müzenin son katında bulunan restoran bölümünde ise baharatın özütünden ortaya çıkarılıp hazırlanan tadımlıklar ziyaretçilere ikram ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi Başkanı Fikret Tural, yaptığı konuşmada “Rayiha”nın bir bitki ya da baharatın kokusu, tadı, şekli ve rengi gibi özelliklerin tamamını kapsayan bir anlam taşıdığını belirterek, “Gaziantep, yüzyıllardır Baharat ve İpek yolu üzerinde baharat ticaretinin yapıldığı, kervanların konakladığı bir şehir. Bizim, Gaziantep’i sadece yemekleri ile değil, aynı zamanda yemeklerin ham maddesinin satıldığı, üretildiği bir ticaret merkezi olarak görmeliyiz. Bunun yanında Gaziantep’te uzak doğudan ya da farklı ülkelerden getirilip kervanlar ile ticaretinin de yapılması bu şehri daha da önemli kılıyor” dedi.

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI KESİNTİYE UĞRAMAYACAK

Fikret Tural, müzenin gastronomi çatısı altında bilimsel çalışmalara da olanak tanıdığını ifade ederek, “Baharatla ilgili merak edilen her şeyi araştırıyoruz. Gıda mühendisi arkadaşlarımız araştırmalarda bulunuyor. Çalışmada baharatların içeriği incelenerek, baharatların özütünü çıkartıyoruz. Akademisyenler ve öğrenciler gelip araştırma yaptığında bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir ortamda bulunmalarını sağlamak üzere müzeyi tasarladık. Böylelikle ziyaretçiler, geç saatlere kadar çalışıp odalarında da konaklayabilecekler” diye konuştu.