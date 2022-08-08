Gaziantep'ten 84 milyon TL nakdi yardım!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi, il sınırları içerisinde ikamet eden ve üniversite sınavına hazırlanan 11 ve 12. sınıf öğrencilerine destek olmak için toplamda bin 200 Türk lirası nakdi yardım yapılmasını içeren madde oy birliği ile karara bağlandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Meclis Salonu’nda gerçekleşen Ağustos ayı birleşimde Başkan Vekili Osman Toprak, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim hayatına dokunmak için bu yardımın önemli olduğunu belirtti. Şehirdeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 70 bin öğrenci olduğuna dikkati çeken Toprak, "70 bin öğrencinin tamamına bin 200 lira, toplamda 84 milyon liralık sosyal yardım sağlayacağız” dedi.

Eğitime verilen nakdi desteğe ‘Spor Dostu Gaziantep’ anlayışıyla Amatör Spor Kulüpleri Derneği’ne bağlı eski lisedeki 100 spor kulübü de eklendi. Bu kapsamda her bir spor kulübü için 10 bin Türk lirası, toplamda ise 1 milyon lira nakdi yardım yapılmasına ilişkin madde, oy birliği ile karara bağlanarak ilgi komisyona sevk edildi.

Amatör sporu desteklemek adına her yıl düzenli olarak nakdi ve ayni yardımlarının olduğunu ifade eden Toprak, “Geçen yıllarda malzeme desteğimiz olmuştu. Bu yıl ise malzeme desteğinin yanı sıra her bir spor kulübü için 10 bin lira nakdi yardım yapıyoruz” dedi.

BİR MÜJDE DE ÇİFTÇİLERE VE HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE!

Öte yandan meclisin devamında çiftçileri ve hayvan yetiştiricilerini sevindiren bir karar çıktı.

Bu kapsamda çiftçilikle uğraşan vatandaşlara destek olmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığınca üretimi yapılan 10 bin ton arpa ve buğday tohumu, yüzde 50 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak.