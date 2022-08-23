Gaziantep'ten 70 bin öğrenciye destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite sınavına hazırlanan ihtiyaç sahibi 11 ve 12’nci sınıf öğrencilerine yapacağı yıllık 1.200 TL maddi yardım için geçtiğimiz Cuma günü protokol imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Protokolle birlikte Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında, ihtiyaç sahibi olan ve Gaziantep sınırları içerisinde ikamet eden ailelerin üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 11’inci ve 12’nci sınıfta örgün eğitim gören çocuklarına, eğitime destek amaçlı kullanılması amacıyla 1’nci dönem ve 2’nci dönem 600’şer lira olmak üzere toplamda 1.200 TL nakdi destek sağlanacak.

BÜYÜKŞEHİR KIRTASİYE VE KIYAFET YARDIMIYLA BERABER EĞİTİME 110 MİLYON TL DESTEK VERDİ

Destek kapsamında, 11’inci sınıfta 38 bin, 12’nci sınıfta ise 32 bin öğrenci bu destekten yararlanacak. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler için toplamda 84 milyon TL maddi yardım sağlanırken Büyükşehir Belediyesi, bu yıl yapacağı 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye ile 12 bin 500 öğrenciye kıyafet yardımlarıyla, toplamda 110 Milyon TL eğitime yatırım yapmış olacak.

Maddi destek sağlanacak öğrencilerin tespiti İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılarak Büyükşehir Belediyesi’ne iletilecek. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi “Kadın Dostu Kent Gaziantep” mobil uygulamasının içerisinde de annelerin başvuru yapabilecekleri bir alan oluşturulacak. Uygulama üzerinden 25 Ağustos- 25 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. 5 Eylül itibariyle başvurular değerlendirilip maddi destekler annelerin banka hesaplarına yatırılmaya başlayacak.

Gaziantep Valiliği’nde Cuma günü yapılan protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Abdullah Aksoy katıldı.