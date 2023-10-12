Gaziantep'ten 2 bin din görevlisine bisiklet

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle il genelindeki 2 bin din görevlisine bisiklet dağıtılacak.GAZİANTEP (İGFA) - “Spor şehri Gaziantep” düsturundan hareketle Gaziantep’te öğrenciler ve vatandaşların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi çeşitli meslek kollarına da çevreyi, havayı korumak ve hareketli yaşamı tesis etmek için bisiklet dağıtıyor.

Bu kapsamda din görevlilerine bisiklet dağıtımı dolayısıyla Onat Kutlar Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve din görevlileri katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada bisikleti hocanın sürmemesi halinde öğrencinin de sürmeyeceğini belirterek, “Biz Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli 40 bin öğretmenimize bisiklet dağıtıyoruz. Bütün din görevlilerimize, muhtarlarımıza, mahalledeki kanaat önderlerine yine bisiklet dağıtıyoruz. Bisiklet kendi bedensel sağlığımız için çok mühim. Kalp ritmimizi düzene sokuyor, kaslarımızı güçlendiriyor. O yüzden bisikleti kullanmamız ve kullandırtmamız lazım. Aynı zamanda bisiklet yerine kullandığımız motorlu araçlar havayı kirletiyor. Batı medeniyetinin eleştirildiği yanlarının yanı sıra güzel yanları da var. Örneğin, Avrupa’da her yaş grubu bisiklet kullanıyor. Bisiklet yollarımızı yaptık ancak istenildiği düzeyde kullanılmıyor. Çünkü hocalarımız, öğretmenlerimiz bisiklete binmiyor. Dolayısıyla rol model olacak kişilerin öncelikle bisiklete binmesi gerekiyor. Bu haftaya özel din görevlilerimize dağıtacağımız bisikletler umarım rol model olacak hocalarımızın hayatında önemli bir yer tutar. Bisiklet hem çevreyi temiz tutmamızda hem de bedenimizi sağlıklı tutma konusunda bize yarar sağlıyor.” dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutlarken, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla organizasyona ve jeste teşekkür etti. Protokol konuşmaları sonrasında Başkan Şahin, Vali Çeber, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak temsili bisiklet teslimini yaptı.

Programın sonunda günün anısına protokol katılımcılarla anı fotoğrafı çektirdi.