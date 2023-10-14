Gaziantep'ten 100'üncü yıla özel bisiklet kampanyası

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin 100’üncü Yılda 100 bin Bisiklet Projesi’ni canı gönülden desteklediğini belirterek, “Dağıtımda öğretmenleri de düşünmeniz çok büyük bir incelik. Rol model olmak çok önemli. Tüm çocuklarımızın gözleri öğretmenlerinin üzerinde” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Çeşitli temaslar için Gaziantep'e gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ziyareti öncesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevli 40 bin öğretmene verilecek bisikletlerin dağıtım törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Bakan Vedat Işıkhan, bisiklet dağıtımına öğretmenlerin de dahil edilmesinin çok büyük bir incelik olduğunu vurgulayarak, “Rol model olmak çok önemli. Tüm çocuklarımızın gözleri öğretmenlerinin üzerinde. Spora yaptığımız bu yatırımlar gelecekte çok iyi karşılık bulacaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim camiasına yönelik yaptığı çalışmalar da var. Bunlar için de Başkan Fatma Şahin’e ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise buradaki konuşmasında Türkiye Yüzyılı’nın öğretmenlerin yüzyılı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Biz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak 100’üncü yılda 100 bin bisiklet ile yola çıktık. Bisiklet, bireyin sağlığını koruyan, kalp ritmini düzenleyen, tansiyon ve şekeri dengede tutan çok özel bir araç. Aynı zamanda çevre dostu olma özelliği ile ulaşımda da kullanılması gerekiyor. Karbon emisyonunu azaltma özelliği ile doğaya çok uygun bir araç. Öğretmenlerimiz rol model olacak. Çünkü öğretmenlerimiz kullanmazsa öğrencilerimiz de kullanmaz. Siz değerli öğretmenlerimiz lidersiniz. Türkiye Yüzyılı öğretmenlerimizin, ilmin yüzyılı olsun.”

Dağıtım töreni sonrası, belediye ziyaretini gerçekleştiren Bakan Işıkhan, şeref defterini imzalayarak, başkanlıkta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep milletvekilleri ve il protokolünden isimlerle görüştü.

Görüşmede, Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalardan bahsederek, depremden etkilenen İslahiye ve Nurdağı’ndaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.