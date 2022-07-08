Gaziantep'teki TİM ilk görevini yaptı... Kaçan dana sahibine teslim edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kurban Yakalama Timi, arife gününde kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti.GAZİANTEP (İGFA) -Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Kırsal Mahallesi’nde yaşayan Yunus Emre Yaycı, aldığı kurbanlık danayı evine götürmek için araca bindirmek istedi.

Bu sırada ürken hayvan, sahibinin elinde kaçarak boş araziye girdi. Uzun süre hayvanı yakalamak için uğraşan Yaycı, başarılı olamayınca ALO 153 hattını arayarak Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı’na bağlı Kurban Yakalama Timi’nden destek istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kaçan kurbanlık danayı yerleşim yerinden uzaklaştırarak kement yardımıyla yakalamaya çalıştı, bu sırada hayvanın dizginlenememesi sonucu uyuşturucu iğne ile yakalanmasına karar verildi. Bu doğrultuda, eğitimli ekip, kurbanlığı, uyuşturucu iğne kullanarak etkisiz hale getirdi ve sahibine teslim etti.

Kurbanlık dananın sahibi Yunus Emre Yaycı, kurbanının kaçması üzerine aile yakınlarıyla hayvanı yakalamaya çalıştıklarını ancak başarılı olamayınca belediyeden destek istemeye karar verdiklerini söyledi.

Yaycı, ilk müdahaleyi yapan kurban yakalama timinin, kısa süre içerisinde hayvanı zarar görmeden kendisine teslim ettiklerini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi Kurban Yakalama Timi’nin yapmış olduğu hizmetten dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum, kendi başımıza büyükbaş danaya zarar vermeden yakalamamız çok zor olurdu. Profesyonelce yapılan çalışma sonucunda kurbanlığımı bana verdiler, çok mutluyum.” diye konuştu.