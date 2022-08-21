Gaziantep'teki kazayla ilgili adli tahkikat sürüyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'teki trafik kazasıyla ilgili adli tahkikatın sürdüğünü kaydetti.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasıyla ilgili hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, “Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır” dedi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Bozdağ, İstanbul Bayrampaşa Gençlik Merkezi'nde gençlere hitabının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Bozdağ, adli süreç sonucunda kazanın tüm yönleriyle hem araştırılacağı, hem de aydınlatılacağını kaydetti.

“Böylesi kazalar maalesef istenmedik sonuçlarla hep sonuçlanıyor. Sürücülerimizin daha dikkatli, daha tedbirli olmasında fayda vardır" diyen Bakan Bozdağ, "Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Sağlık ekipleri ve diğer devletimizin ilgili birimleri de yaralılarımızla ilgilenmektedir. Konu elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır. Ancak bu, maalesef giden canlarımızı geri getirmiyor. Önemli olan bu tür kazaların, bu tür olayların olmamasıdır. Bundan sonraki süreçte de milletimiz de efendim böyle bir belanın, kazanın olmamasını temenni ediyorum. Tabii İhlas Haber Ajansı'nın temsilcisinin orada vefatı var. Bu sebeple de aynı zamanda İhlas Haber Ajansı'na ve basın camiamıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Hem sağlık çalışanlarımız, hem itfaiyeciler var. Onlar vesilesiyle de itfaiyecilerimize, sağlık çalışanlarımıza da ayrıca başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardıma giderken beklenmedik bir kazayla karşı karşıya maalesef kaldılar. Temennimiz böyle olayların bir daha tekrar etmemesidir" diye konuştu.