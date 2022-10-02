Gaziantep'te zeytin üreticilerine 40 bin adet hasat kasası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hasat döneminde toplanan zeytinlerin fiziksel ve kimyasal zarar görmesini engellemek için kent genelindeki zeytin üreticilerine toplamda 40 bin adet hasat kasası dağıtacak.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep’in 9 ilçesinde dağıtımı planlanan zeytin hasadı kasalarının ilk adresi Nizip oldu.

Dağıtım töreninde, ilçedeki 400 çiftçiye 8 bin adet hasat kasası verildi. Yüzde 60 hibe ile çiftçilere dağıtılan hasat kasalarıyla zeytinlerin hasar görmeden sağlıklı ve kaliteli bir şekilde tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende taptığı konuşmada, bu coğrafyadaki insanların çalışmak zorunda olduklarını belirterek, “Siz çiftçilerin her şeylerini vererek çok çalışması gerekiyor. O yüzden kardeşlik ruhu çok önemli. Varını veren utanmaz, yolun sonunda bu paylaşım berekete dönüşüyor.” dedi.

İnsani ve çevresel kalkınmanın önemine dikkati çeken Başkan Şahin, Nizip’in ekonomisinin güçlü tutulmaması halinde sürdürülebilir ekonominin ayakta duramayacağını ifade ederek, “Bu bölgenin güçlü duruşunu desteklemek ve ileriye taşımak için de ilk adımı topraktan atmamız gerekiyor. Her toprak türüne göre de ekilmesi gereken ürünler değişiyor. Tarımda uyguladığımız mikro üretim modeli ile her ilçenin iklimine uygun ürünlerin ekimine öncelik verilmesi için çiftçilerimize bir araya geliyoruz ve onlara tohum ve fide desteğinde de bulunuyoruz” dedi.

Törene Başkan Fatma Şahin’in yanı sıra Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve çiftçiler katıldı.