Gaziantep'te 'yeşil şehir eylem planı'nın lansmanı yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile ş birliğinde Gaziantep’in mevcut durumundan sürdürülebilir ve dirençli bir kentsel geleceğe ulaşmasını amaçlayan eylem planı olarak Gaziantep Yeşil Şehir Eylem Planı’nın (YŞEP) lansman ve kapanış toplantısı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen program öncesinde AECOM Proje Müdürü Emily Cornu şehirler ve sakinleri için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir geleceği amaçlayan EBRD’nin Yeşil Şehirler Programı ile ilgili yaptığı sunumda, programın hazırlık, uygulama ve izleme süreçleri hakkında bilgi verdi.

Bu bilgilere göre Gaziantep, 2021 yılında Yeşil Şehirler Programı’na katılarak YŞEP’i tamamlayan ikinci şehir oldu.

PARSHAD: GAZİANTEP’İN DİRENÇLİ OLDUĞUNU BİLİYORUM

Dünya Şehirler Günü’nde YŞEP’i tamamlamış Gaziantep’te olduğu için memnuniyetini dile getiren EBRD Yönetici Direktörü Nandita Parshad açılış konuşmasında, “Gaziantep’in 18 ay içerisinde şehri daha iyi inşa etmek için YŞEP’i tamamlamış olmasından dolayı gurur duyuyoruz. Fatma Şahin’in vizyoner bakış açısı olması Gaziantep’in Yeşil Şehir olmasını kolaylaştırdı. Bu şehrin dirençli olduğunu biliyorum. YŞEP’in tamamlanması bugün bir başlangıçtır. Bu başlangıç birçok programın geliştirilmesine öncü olacak. Yeşil istihdam ve genç kadınlar için bu projelerin hayata geçirilmesi elzemdir” diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşmasında bu coğrafyada inanılan değerler doğrultusunda mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Herkesin kendi başlangıcını doğru şekilde yönettiğinde şehrin daha dirençli hale gelebileceğini vurgulayan Başkan Şahin, program sonunda katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.