Gaziantep'te yemek artıkları mamaya dönüşüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde topladığı yemek artıklarını kurduğu tesisle sokak hayvanlarının beslenmesi için mamaya çeviriyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gastronomi şehri Gaziantep’te hastane, restoran, üniversiteler, okullar gibi mekanlarda oluşan yemek artıklarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, topladığı ürünleri Burç Yazıbağ’da bulunan mama üretim tesisinde işlemden geçiriyor.



Toplanan ürünler makinalarda parçalanarak özel makinada şekillendiriliyor. 1 gün boyunca kurutma alanlarında bekletilen mamalar daha sonra vakumlu cihazlarla paketleniyor. Günlük 1 ton mama, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde kurulan 200 beslenme noktasına bırakılıyor. Mineral ve vitamin bakımından zengin olan mamalardan günde yaklaşık 4 bin sokak hayvanı yararlanıyor.

Mama üretimi hakkında açıklamada bulunan Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, şehirde bulunan bütün sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını vurguladı.

Özsöyler, kent genelinde 200 ayrı beslenme noktasına rutin olarak her gün ekiplerin mama ve su bıraktıklarını belirterek, “Biz özellikle üniversitelerde, hastanelerde, okullarda çıkan yemek artıklarını toplayarak kendi merkezimize getiriyoruz. Burada can dostlarımız için bir mama üretim tesisi kurduk. Bu üretim tesisinde günde yaklaşık 1 ton mamayı önce komposto haline getiriyor, karıştırıcı makinalardan geçiriyor ve şekil vererek kurutma alanlarına götürüyoruz. Bu alanlarda 1 gün bekletiyor, vakumlama makinası ile paketliyoruz. Ürettiğimiz mamaları sokakta yaşayan canlara veriyor, hayvanseverlere ücretsiz dağıtıyoruz" diye konuştu.