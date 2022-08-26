Gaziantep'te 'Vadi Allaben' yıl sonuna hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, su ve yeşilin buluştuğu “Vadi Alleben” proje alanında incelemelerde bulundu. Proje yıl sonunda tamamlanacak.GAZİANTEP (İGFA) - Vadi Alleben’in Gaziantep için çocuk, genç, aile dostu, spor, eğitim şehri alt yapısını oluşturacağını, bir çocuğun, bir gencin istediği her şeyi barındırdığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bir taraftan bisiklet yolları yapıyor, bisiklet dağıtıyoruz. Bir taraftan da buraya hava bisikleti yapıyoruz. Hava bisikleti hem bir spor aracı hem kondisyon hem de vücudun sağlıklı olması için önemli. Sıfır göbek sahibi olmak için günde 10 bin adım atmak da bir çözüm, gelip hava bisikletine binmek de bir çözüm. Çeşitlendiriyoruz ve inşallah bu yıl sonunda bitiyor. Bu Eylül ayında ağaçlarımız dikilmeye başlayacak” diye konuştu.

Başkan Şahin, Vadi Alleben’in barındırdığı temalarla tam bir kimlik sahibi olacağını vurguladı.

BEBEK KÜTÜPHANESİ YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk kütüphaneleriyle ilki başardığını anımsatan Şahin, “Yeni bir ilki Vadi Alleben’de Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçireceğiz. Bir bebek kütüphanesi yapıyoruz. Bu da Türkiye’de ilk olacak. ‘7 çok geç’ diyor bilim dünyası. Çocuklarımız daha ilkokula gelmeden bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi kreşleriyle ve doğayla birlikte iklim dostu, çevre dostu, yeşil şehrin alt yapısını daha çocuklarımıza okula başlamadan özümseteceğimiz mekansal planlamayı yapıyoruz. Bunlar bittiğinde muhteşem bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize yıl sonuna kadar bekledikleri zaman bu güzel şaheserin açılışını hep birlikte yapacağız ve herkes buraya gelecek. Bunların hepsi çok özel tasarımlar, özel çalışmalar. İnşallah bu zor zamanda dünyada hiçbir çivi çakılmazken herkes farklı krizle boğuşurken Büyükşehir Gaziantep’in her noktası tam bir şantiye alanında. 2 milyon bize emanet diyoruz. Bu emanetin hakkını vermek içinde ben ve arkadaşlarım gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Fatma Şahin, Vadi Alleben ziyaretinin ardından Şehitkamil ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 52 bin metrekare alana kurulacak yeni Kent Park’ta da incelemede bulundu.