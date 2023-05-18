Gaziantep'te ulaşım 3 gün ücretsiz
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Gaziray, tramvay ve otobüslerin 3 gün boyunca ücretsiz olarak hizmet vermesini kararlaştırdı.GAZİANTEP (İGFA) - Tüm Türkiye’de olduğu gibi Gaziantep’te de 19 Mayıs’ın coşkuyla kutlanması için hazırlıklar devam ediyor.
Bu kapsamda 19 - 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde vatandaşların ve özellikle gençlerin yararlanması için Gaziray, tramvay ve belediyeye bağlı olan, halk arasında turuncu otobüs olarak belirtilen toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.
Büyükşehir Belediyesi ayrıca 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için Dünya’nın dördüncü, Avrupa’nın üçüncü ve Türkiye’nin ise en büyüğü olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nı, 19 Mayıs Cuma günü ücretsiz ziyaretçilerini bekleyecek.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|32
|76
|2. Beşiktaş
|33
|71
|3. Fenerbahçe
|31
|68
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|32
|49
|8. Trabzonspor
|31
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|33
|38
|11. Sivasspor
|33
|37
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Kasımpaşa
|32
|37
|14. Ankaragücü
|32
|36
|15. İstanbulspor
|32
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|32
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|35
|75
|2. Rizespor
|35
|67
|3. Pendikspor
|35
|64
|4. Sakaryaspor
|36
|62
|5. Bodrumspor
|35
|61
|6. Göztepe
|35
|59
|7. Eyüpspor
|35
|59
|8. Keçiörengücü
|35
|56
|9. Manisa FK
|35
|56
|10. Bandırmaspor
|35
|54
|11. Boluspor
|35
|52
|12. Tuzlaspor
|35
|38
|13. Altay
|35
|37
|14. Gençlerbirliği
|35
|37
|15. Erzurumspor
|35
|36
|16. Altınordu
|35
|34
|17. Adanaspor
|35
|25
|18. Denizlispor
|35
|20
|19. Yeni Malatyaspor
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|85
|2. Arsenal
|36
|81
|3. Newcastle
|35
|66
|4. M. United
|35
|66
|5. Liverpool
|36
|65
|6. Brighton
|34
|58
|7. Tottenham
|36
|57
|8. Aston Villa
|36
|57
|9. Brentford
|36
|53
|10. Fulham
|36
|51
|11. Chelsea
|35
|43
|12. Crystal Palace
|36
|43
|13. Wolves
|36
|40
|14. Bournemouth
|36
|39
|15. West Ham United
|36
|37
|16. Nottingham Forest
|36
|34
|17. Everton
|36
|32
|18. Leeds United
|36
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|36
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|34
|85
|2. Real Madrid
|34
|71
|3. Atletico Madrid
|34
|69
|4. Real Sociedad
|34
|62
|5. Villarreal
|34
|57
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Girona
|34
|48
|8. Athletic Bilbao
|34
|47
|9. Osasuna
|34
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|34
|46
|12. Mallorca
|34
|44
|13. Celta Vigo
|34
|39
|14. Valencia
|34
|37
|15. Almeria
|34
|36
|16. Cadiz
|34
|35
|17. Real Valladolid
|34
|35
|18. Getafe
|34
|34
|19. Espanyol
|34
|31
|20. Elche
|34
|19