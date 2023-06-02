Gaziantep'te 'trafik güvenliğine' 6 bin reflektif yelek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “3 Haziran Dünya Bisiklet Günü” ve “Karayolu Trafik Güvenliği Haftası” kapsamında bisiklet ve elektrikli scooter sürücülerine 6 bin reflektif yelek dağıttı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından karayolları genel yönetmeliğinde yapılan değişiklikle zorunlu hale getirilen reflektif yelekler, Nail Bilen Caddesi üzerindeki bisiklet yolunda sürücülere dağıtıldı.

Etkinlikle çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı bisikletin kullanımını artırmak ve güvenli sürüş için farkındalık oluşturmak amaçlanıyor.

SÜRÜCÜLER, REFLEKTİF YELEKLERİYLE TRAFİKTE DAHA GÜVENDE!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bisiklet yollarından memnun olduğunu söyleyen bisiklet sürücüsü Serkan Bayraz, “Büyükşehir Belediyesi’nin en iyi yaptığı yatırımlardan bir tanesi galiba bisiklet yolları. Büyükşehir bugün dünya bisiklet günü için yelek dağıtıyor. Çok memnun olduk. Güvenlik açısından herkese öneriyoruz. Bundan sonra bende kullanacağım” dedi.

Soner Servet Kanlı ise, okula ve işe giderken bisiklet yollarını kullandığını dile getirerek, “Bisiklet yolu benim için daha güvenli. Çünkü normal trafik yolundan geldiğim zaman en köşe de olsam bile her zaman korna çalıyorlar. Güvenli değil. Bisiklet yolundan gitmek daha güvenli benim için. Geceleri reflektörlü giysilerle geziyorum” diye konuştu.

Bisikletini Büyükşehir Belediyesi’nden hediye aldığını belirten Resul Yılmaz da düzenli olarak bisiklet kullandığına değinerek, “Okula gidip gelirken bununla gidiyorum. Çok güzel belediyemizin dağıttığı bisikletler. Gece ve gündüz daha güvenli olması için bu yelekleri giyiyoruz” ifadesini kullandı.