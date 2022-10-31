Gaziantep'te tarımsal destekler sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından birim alanda verimin arttırılması amacıyla İslahiye ilçesinde tarımsal faaliyetlerde bulunan aktif 490 çiftçiye 400 ton sertifikalı Golia türü ekmeklik buğday tohumunun dağıtımı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Çiftçileri desteklemek ve sertifikalı tohum ekiminin yaygınlaşması amacıyla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nca il genelinde tarımsal faaliyetleri destekleme çalışmaları yürütülüyor.

İslahiye Belediyesi önünde yapılan törenle, yüksek çimlenme özelliği sayesinde ekim yapılacak tarlada yüzde 25 daha fazla verim alınmasının öngörüldüğü sertifikalı tohumlar çiftçilere dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar aracılığıyla çiftçinin tohum maliyetinin düşürülmesi ve bu yolla tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe bazlı yürüttüğü “Sertifikalı Buğday ve Arpa Tohum Dağıtım Projesi” ile Nurdağı ve İslahiye bölgesine 700 ton Golia ekmeklik buğday tohumu, Araban ve Yavuzeli bölgesinde 530 ton Edessa makarnalık buğday tohumu, Şehitkamil, Oğuzeli, Karkamış ve Nizip bölgesinde ise bin ton Zühre makarnalık buğday tohumu ile 300 ton Bayrak arpa tohumu olmak üzere, 9 ilçede toplamda 2 bin 530 ton sertifikalı arpa ve buğday tohumu dağıtacak.

ŞAHİN: İSTİHDAMIN, YATIRIMIN, KARDEŞLİĞİN MERKEZİ İSLAHİYE OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, coğrafyanın büyük bir nimet, bereket ve verimlilik sunduğunu söyledi.

Tarımın öneminden bahseden Şahin, belediye olarak tarımsal üretimi artırmak için çiftçileri desteklediklerini kaydetti.