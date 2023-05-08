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Gaziantep'te 'sosyal denge' katlandı!

GÜNDEM 08.05.2023, 12:51
Gaziantep'te 'sosyal denge' katlandı!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Belediye ve İl Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) ile imzalanan Sosyal Denge Tazminatı (SDS) Ek Protokolü kapsamında ilk yıl sözleşmeli personele verilmesi planlanan yüzde 40’lık SDS payını, sürpriz bir kararla tüm sözleşmeliler için yüzde 100’e çıkardı.GAZİANTEP (İGFA)-  Protokol ile 15 Mayıs 2023 tarihi itibari ile tüm sözleşmeli personeller bir yıl şartı aranmaksızın, SDS’den faydalanacak. Bu bağlamda, çalışanlar arasında adaletli ücret dağılımını sağlamak, demokratik ve katılımcı çalışma düzenini oluşturmak hedefleniyor.

Onat Kutlar Konferans Salonu’nda düzenlenen “Sözleşmeli Personelin İlk Yıl Sosyal Denge Tazminatından Faydalanması”na ilişkin protokol imza törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Seçil Özsöyler katıldı.

ŞAHİN: ÇALIŞANIN HAKKINI TESLİM ETMEMİZ GEREKİYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, imza töreninde yaptığı konuşmada, iyi günde kötü günde hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olduklarını belirterek, "Allah şahit bu ekip bana işçi hakkıyla ilgili, alın teriyle ilgili ne gerektiyse hep şunu söyledim: Ne gerekiyorsa yapın. Çünkü Büyükşehir Belediye başkanlığından öğrendiğim oydu. Önce insan, önce para değil. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. 2 milyon bize emanet. 2014’de Belediye Başkanı oldum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bana bir tavsiyede bulundu. “İnsanı yönet dedi. Adaletli ol, ehliyetli ol, ehliyetli insanı adaletli şekilde yönet diyor. İşi ehline ver adaletli ol diyor. Bilgiyi yönet dedi. Hepinize şunu söyledim. Siz kendi içinizde yarışmıyorsunuz. Gaziantep Büyükşehir Belediye’sinin yaptığı her işi diğer belediyeler örnek alıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çıkardığı vizyon projeleri her seferinde daire başkanlarımızı daire başkanları arıyor. Konya, Kayseri’nin Belediye başkanları buraya geliyor. ‘Akıllı ulaşımı nasıl yaptınız’ diyor. Sosyal destek sistemlerimizi inceliyor.  Bugün çıkardığımız uygulamalar Türkiye’nin en güzel uygulamaları oldu. Zamanı yönetmemiz lazım. Bir gün sonra yaptığımız şeyin, bir gün öncesiyle yapılmasıyla o kadar farkı var ki. Savaşacağız sonuca ulaşacağız. ‘Parayı yöneteceğiz, insanı yöneteceğiz, zamanı yöneteceğiz’ dedik ve en önemlisi ‘Gönüllere dokunacağız’ dedik. Çalışanın hakkını vermemiz, teslim etmemiz gerekiyor. Allah her birinizden razı olsun” diye konuştu.

Bem-Bir-Sen Gaziantep Şube Başkanı Seçil Özsöyler ise, büyükşehir bünyesinde yeni sözleşmeli olan personellerin SDS’den faydalanması talebine Başkan Fatma Şahin’in kayıtsız kalmadığını ifade ederek, “Gerçekleştireceğimiz Sosyal Denge Sözleşmesi Ek Protokolü’nün tüm sözleşmeli personel arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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