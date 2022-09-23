Gaziantep'te sağlıklı gıda için 'kantin denetim protokolü'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Kantinciler Esnafı Odası iş birliğinde sağlıklı gıdaya ulaşım konulu “Kantin Denetim Protokolü” imzalandı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği fuaye alanında imzalanan protokol ile Gaziantep’teki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim alan öğrencileri sağlıklı gıdaya ulaştırmak, öğrencilerin öğrenme ile beslenme arasındaki ilişkiyi artırarak besin değeri düşük yiyecek ve içeceklerin yol açacağı hastalıkları engellemek hedefleniyor.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme yönüyle de öğrencilerin kontrolsüz şekilde gerçekleştireceği tüketimin önüne geçecek bu protokolle kantin işletmeleri, satılan ürünlere en fazla yüzde 20 kar payı koyabilecek.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eğitim şehri Gaziantep’te çocukların sağlığının çok önemli olduğunu belirterek, “Çocuklarımızın sağlığı da sağlıklı gıdadan ve gıda güvenliğinden geçiyor. Biz de bu imza ile Gaziantep Büyükşehir olarak hem gıda güvenliğinin tesis edildiği, hem bir anne gözüyle çocuklarımızın gün içerisinde, okulda olduğu müddetçe sağlıklı gıdaları tüketilmesiyle ilgili, hangisi obezite yapar, hangisi çocuklarımızın sağlığını tehlikeye sokar, hangi ürünler yenmeli hangileri yenmemeli, zaten bakanlığımızın bu konuda bize gönderdiği bilgiler var, genelgeler var, cumhurbaşkanlığı kararnameleri var" dedi.

Şahin, protokolün hem çocuklara, hem ailelere, hem eğitim hayatı ile şehire hayırlı olmasını diledi.

Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Şıho Kelleci de çocukların daha sağlıklı ve daha güvenilir hizmeti alması için söz vererek, “Bizler kendi çocuklarımıza yediremediğimizi diğer çocuklara da yedirmeyiz. Hepsi bizim çocuklarımız yedirmeyiz. Vicdanen de rahatsız oluruz. Bizler de bu protokole katkıda bulunmak için buradayız.” diye konuştu.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, olmazsa olmazlarının gıda güvenliği ve çocukların sağlığı olduğunu dile getirerek, protokolde emeği geçen her paydaşa teşekkürlerini iletti.