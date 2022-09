Gaziantep'te Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi açıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediyesi Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada yapılan hizmeti överek, “Fatma Şahin sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en iyi belediye başkanları arasında” dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güzelvadi Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın katılımıyla hizmete açıldı.

Yaptığı çalışmalarla 2015’den bugüne kadar 426 derslikte 400 branşta 383 bin kişiye eğitim vererek şehrin gözbebeği haline gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Merkezleri’nin (GASMEK) yeni hizmet binası Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi’nde açıldı.

TESİS TOPLAM 810 KİŞİYE EĞİTİM VERECEK

İsmini Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar’dan alan GASMEK’in 34’üncü tesisi, meslek eğitim kursları grubunda 20 farklı branşta 520 kişiye, eğitim destek kurslarında 290 öğrenci olmak üzere 810 kişiye hizmet verecek. 50 kişi kapasiteli kütüphane, 120 kişi kapasiteli konferans salonu olan tesis içimde tam donanımlı 1 tekstil atölyesi barındırıyor.

BÖLGENİN TAZİYE EVİ VE ANAOKULU İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 200 kişi kapasiteli kadın ve erkek taziye evi olacak tesis, ayrıca kursiyerlerin çocukları ve mahalleliye hizmet verecek 6 yaş grubu çocuklara yönelik 160 öğrenci kapasiteli 4 sınıf ve 1 yemek salonundan oluşan mahalle kreşini (anaokul) içinde barındırıyor.

Açılışa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Ahmet Uzer, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Müslüm Yüksel, ilçe belediye başkanları, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

BAKAN BOZDAĞ: GÜZEL İŞLER BİRLİKTE DAYANIŞMA İÇERİSİNE YAPILDIĞINDA KISA SÜRECE HEDEFE ULAŞIR

Açılış töreninde konuşma yapan Bakan Bekir Bozdağ, tesisin Gaziantep ve Gzüelvadi’ye hayırlı olmasını dileyerek, “Hayırlı bir işin hizmete alınmasına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu güzel eserin Gaziantep’e kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Güzel işler birlikte dayanışma içerisine yapıldığında kısa sürede hedefe ulaşır ve beklenen faydayı azami sürede hayata geçirir. Eğitim her işin başı. Eğitim ne kadar iyi olursa yetiştirdiğimiz insanlar daha iyi olur. Bilgiye hükmetme ve bilgiden teknoloji üretme gücü ve kudretine sahip oluruz” diye konuştu.

FATMA BAŞKAN GİBİ BAŞKAN OLAN YERLERDE DEFTER VE ÇANTA DERDİ DE ARTIK YOK

Gaziantep ve Türkiye’de son 20 senede eğitimde gerçekleşen ilerlemelerden bahseden Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “En büyük güç maden, petrol, doğalgaz değil, en büyük güç bilgi, bilgiyi üretme, çoğaltma, yayma ve teknolojiye, imkana dönüştürme başarısıdır. Tarihte de görüyoruz. Büyük olmanın yolu buradan geçiyor. Bu eğitim merkezlerinin, bilim yuvalarının çoğaltılması konusunda Türkiye’nin gayret gösterdiğin somut göstergesidir. Bizim dönemimizde kitap desteği yoktu ama bugün hem kitap hem de yardımcı ders kitapları veriliyor. Hamdolsun şimdi kitap, yardımcı ders kitabı derdi yok, Fatma Başkan gibi başkan olan yerlerde defter ve çanta derdi de yok. Bu vatandaşa dolaylı bir para desteğidir aynı zamanda.”

ŞAHİN: GENÇLERİMİZİN ÇALIŞMA ORTAMINI GÜÇLENDİRMEK, İYİLEŞTİRMEK İÇİN POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, Bakan Bozdağ’a yoğun programına rağmen kendilerini kırmayıp açılışa katıldığı için teşekkür etti. Başkan Şahin, kendi milletvekilliği ve bakanlığı döneminde Bakan Bozdağ ile yaptıkları ortak çalışmalara değindi.

Büyükşehir Belediyesi’nin “Hoş Geldin Minik Hemşerim”, anne kreşleri, anaokulu ve kreş hizmetleri, çocuk kütüphaneleri, kitap destekleri ve dijital kütüphane hizmetleri hakkında bilgi vererek eğitimde yapılan çalışmalara değinen Başkan Fatma Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Valimizle beraber yapım aşamasında incelemelerde bulunurken gençlerimizin çalışma ortamını güçlendirmek, iyileştirmek için pozitif ayrımcılık yaptık ama gençlere en güzel pozitif ayrımcılığı yaptık. Bu yaşama dokunmaktır. Fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla çocuk 1’inci sınıfa başlar başlamaz Büyükşehir Belediyesi’nin çantalarını alıyorlar. Hiç kimseye ayrımcılık yapmadan sıralarına koyduk. İçinde kırtasiye setimiz var. ‘Spor kenti Gaziantep’ dedik, çocuklarımızı ergenlik çağına girmeden sporla tanıştırdık. Denizi olmayan şehirde yüzme şampiyonu çıkarıyoruz.”

GÜZELVADİ’NİN GENÇLERİ KAZANANA KADAR, MODEL OLANA KADAR VAZGEÇMEK YOK

Gaziantep’in Cumhuriyetin 100’üncü yılına en hazır şehir olduğunu ifade eden Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: “Burada taziye evine kadar her şey var. Buradaki her bir çocuğu Aziz Sancar gibi başarılı olması için hazırız. Sancar Hoca azimle başarıyı yakaladı. Adını bilerek bu tesise koyduk. Buradaki her bir çocuk Aziz Sancar olabilir. Güzelvadi’nin gençleri kazanana kadar, model olana kadar vazgeçmek yok.”

VALİ GÜL: BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELER, KADINLARA ÇOCUKLARA DİREKT HİZMET EDEREK ONLARA DOKUNAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep’in Türkiye gibi hızlı büyüyen bir şehir olduğunu aktararak, “Bu büyümenin getirdiği bazı olumsuzluklarda ortaya çıkıyor. Çarpık kentleşme bunlardan birisi. Gaziantep bunları ortadan kaldırmak için belediyelerimizin yaptığı çalışmaları görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri kadınlara çocuklara direkt hizmet ederek onlara dokunan çalışmalar yapıyor. 6 bin yeni derslik yapılıyor. Gençlere, kadınlara, çocuklara hizmet eden bu yapılarla insanlarımız bu fırsatları değerlendirecek her biri yeni Aziz Sancar hocamız olacak.”

Alanda bulunan milletvekilleri adına konuşma yapan Derya Bakbak ise eğitimin kalkınmanın birinci öncüsü olduğunu belirterek, ekonomik kalkınmanın, refah düzeyinin artmasında en önemli unsurlardan bir tanesi olduğunu vurguladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, tesisi yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti. Tesisin isminin burayı kullanan çocuklara ilham olacağına dikkat çekti.

Konuşmalar sonrası protokol tarafından açılış kurdelesi kesilerek tesis hizmete açıldı. Açılış sonrası protokol tesisi ziyaret etti.