Gaziantep'te okullara spor malzemeleri Büyükşehir'den

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği’nce 9 ilçede, 800 okula 28 kalem malzemenin dağıtımı törenle yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - “Spor Şehri Gaziantep” hedefiyle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği’nin ortaklaşa yürüttüğü kentin sportif faaliyetlerine destek programı kapsamında spor malzemeleri dağıtımı için Kamil Ocak Spor Lisesi’nde tören gerçekleştirildi.

İl genelindeki spor okullarına sağlanan malzeme destek töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “yok değiniz günler geride kaldı. Artık her imkan var” diyerek konuşmasında çocuk, genç ve öğretmenlere seslendi.

Gençlere “Ne olmak istediğini kendinize sorarak hedefinize başlayın” diyen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in spor şehri, bilim şehri, okuyan şehir projelerini anlatarak, “Topum yok oynayamıyorum; minderim yok, çalışamıyorum, tesisim yok yapamıyorum, açık kapalı spor alanlarım yok dediğiniz günler geride kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki ‘spor ne korkmak ne üzülmektir. Spor ne kaybetme üzüntüsü ne kazanma sevincidir. Spor, özgüvendir’. Özgüvenle geliyoruz. Biz lojistikçiyiz. Ne eksikse biz onu tamamlıyoruz. Siz başaracaksınız” dedi.

Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, toplu taşımayı ve kent trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak Gaziray’ın açılışını yapacaklarını gençlere duyuran Şahin, gençleri bu açılışa davet ederek, “Gaziantep’in ikinci yüzyılı”nda yapılan yatırım ve projelerden bahsetti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, “Spor şehri Gaziantep” projesini Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile birlikte başlattıklarında herkesin ortak kanaatinin çocukların spor yapması gerektiği olduğunu belirtti.

Spora verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek yapılan dağıtımlara dair sayısal verileri paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de “Dört yıl önce spor ile ilgili verilen bu destek sayesinde sizlerin ve öğretmenlerinizin destekleriyle 5 yüze yakın kulüp kuruldu. 170 bine yakın lisanslı sporcu ve her yıl hem büyükşehir belediyemizin hem de valiliğimizin desteklediği spor malzemeleriyle Gaziantep spor alanında hem genişliyor hem de derinleşiyor” diye konuştu.

Fuat Şimşek Ortaokulu, Fuat Şimşek Ortaokulu, Mehmet Çolakoğlu Ortaokulu, Mehmet Emin Zeki Hüsnü El Ortaokulu’nu sahneye davet ederek malzemeleri dağıtan protokol, töreninin ardından alandaki öğrencilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.