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Gaziantep'te öğretmenler bisikletlendi

GÜNDEM 19.01.2023, 10:59
Gaziantep'te öğretmenler bisikletlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 7 okulun öğretmenlerine 736 bisiklet dağıtımı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkan Altun ve Avukat Mehmet Altun Anadolu Lisesi, Ayvaz Burçkan Anadolu Lisesi, Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi, Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi, Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi, Şehit Adem Özen Anadolu Lisesi Gazişehir İl Öğrenci Meclisi öğretmenleri ve tüm personellerine 736 adet bisiklet hediye edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, bisikletin spor aracından çok daha fazlası olduğunu belirterek, “Ulaşım master, eğitim master planlarını yaptık.  Bisiklet yolları yaptık. Bisikletlerin daha fazla dağıtılması için büyük bir gayret gösteriyoruz.  Çünkü hem sağlam kafa sağlam vücutta bulunur hem de bilimsel olarak artık şu anda dünyanın en sağlıklı yeşil ulaşım aracı bisiklet. Bunun için kullanacağız. Örnek olan kullanacak. Öncü olan kullanacak. Öğretmenler kullanacak" dedi.

ŞAHİN: SİZ BİZİM EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ, EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ, YARINLARIMIZSINIZ

Konuşmasında öğretmenin kent için değerinden bahseden Şahin, şehir için hayatını feda eden şehitlerin okullara isimlerinin verildiğine de değindi.

Öğretmenlere öğrencilerini Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesine götürüp Gaziantep tarihine tanıklık ettirmelerini rica eden Başkan Şahin, "670 bin öğrencimiz var. Nasıl bir büyük hazine. Kurucu aile bakanlığı yaptığım dönemde hem bu şehrin eğitimi için hem ülkenin eğitimi için yapılması gereken ne varsa onu yapmaya çalıştık. Akıllı Şehir Gaziantep için bilgi ekonomisi için çok önemli. Dört üniversitesi olan ilk 5 şehiriz. Çok güzel bir atasözü var: ‘Bir yıllık hedefin varsa pirinç ek, on yıllık hedefin varsa ağaç dik, yüz yıllık hedefin varsa insan yetiştir.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin 100’üncü yılında çok güzel insan yetiştirdik" diye konuştu.

Okulların temsilci öğretmenlerine Fatma Şahin tarafından bisikletleri hediye edilirken İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve öğretmenler tarafından teşekkür için Başkan Fatma Şahin’e çiçek takdim edildi.

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