Gaziantep'te öğrencilere belediyeden destek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, 2022-2023 eğitim öğretim yılında Gaziantep’te ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak 75 bin öğrencinin, bu dönemde de çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ilkokul öğrencilerine verdiği destekle ilgili yaptığı açıklamada, Gaziantep'in “eğitim şehri” hedefine hızla ilerlediğini belirterek, “Burada en büyük paydaşımız Milli Eğitim Müdürümüz, hocalarımız ve çalışma arkadaşlarımız. İlkokula başlayan bütün çocuklarımız, 75 bin çocuğumuzun Gaziantep Büyükşehir olarak çantasını ve içerisinde bir ilkokul çocuğunun ihtiyacı olan kırtasiye malzemeleri, defteri, silgisi, kalemi, sulu boyası, resim defteri olmak üzere ihtiyaçlarını içerisine koyacağız. Okul başladığı gün, çocuklar okula gittiği gün, sıralarında Gaziantep Büyükşehir Belediye’sinin çantası onları karşılayacak. Eğitim Şehri Gaziantep, yeni eğitim dönemimiz hayırlı uğurlu olsun diyor, annelerimizi babalarımızı bütün eğitim camiasını hürmetle saygıyla selamlıyorum” dedi.

KIRTASİYE MALZEMELERİNİ MASALARA BIRAKACAĞIZ

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise şunları söyledi: “Sevgili anneler babalar, sevgili çocuklar 1’inci sınıfa başlayacak çocuklarımız var. Tabi ki tatlı bir telaşımız olacak çocuklarla ilgili. Çanta kırtasiye vs. Bunlar için herhangi bir endişeye gerek yok. Tüm bunları Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin temin etti. Bizler de kendilerinin almış olduğu bu 75 bin adet çanta ve içerisindeki kırtasiye malzemesini okulların açıldığı ilk gün masalarına bırakacağız. Çocuklarımız eşyalarıyla birlikte evlerine dönecekler.”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi buna göre Gaziantep’te merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda 75 bin 1’inci sınıf öğrencisine hediye edeceği okul çantasıyla birlikte, 12 renkli sulu boya, 6’lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3’lü kırmızı kurşun kalemi 5 Eylül’de öğrencilerin masalarında hazır bulunacak.