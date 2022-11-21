Son Dakika

Gaziantep'te kura çekimi Şahinbey'de sürdü

GÜNDEM 21.11.2022, 13:34
Gaziantep'te kura çekimi Şahinbey'de sürdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine Gaziantep’te, Şahinbey ilçesiyle devam edildi.GAZİANTEP (İGFA) - Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu’nda 78 bin 360 kişinin başvurduğu, Şahinbey ilçesini kapsayan 4 bin 200 konutluk kura çekim törenine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kura çekimi öncesi yaptığı konuşmada, Gaziantep genelinde yürütülen konut projeleri için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlıklara ve milletvekillerine teşekkür etti.

ŞAHİN: HERKESİN KIŞ GÜNÜNDE EVİ BARKI OLSUN DİYE BURADAYIZ

Başkan Fatma Şahin, İstanbul’dan sonra Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinin Gaziantep’e hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“Dünyada mekan, ahirette iman. Bizim medeniyet kodlarımız bunu emredir. Bizim şiirlerimizde, ‘Memleket isterim ne sen ben ne de zengin fakir ayrımı olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun.’ deniliyor. Tam da bunun için buradayız. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Herkesin yuvası olsun. Yuva dediğimiz şey, sıcaklık, mutluluk, güven ve huzurdur. Gaziantep modeli için bir aradayız. Gaziantep modeli kardeşlik modeli, birlikte rahmet var modeli.”

Konuşmasının ardından katılımcılar için 2014’ten bu yana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak kentte konut adına yapılan çalışmaları anlatan Başkan Şahin, yeni yaşam alanları planlamaları kapsamında Güneyşehir ve Geneyik bölgesi başta olmak üzere, Medeniyet Şehri, Sarısalkım-Öğümsöğüt, Bayramlı Bölgesi, Kuzeyşehir, Sam ve Nizip Fıstık Kent projelerinden bahsetti.

KURA ÇEKİLİŞLERİNDE KOORDİNASYONU SAĞLAYAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Gaziantep’in hızlı gelişen bir şehir olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

“Kentteki konut ihtiyacını karşılamak için yürütülen çekilişlerimiz Şahinbey ilçesiyle sürüyor. İnşallah başta gelenler olmak üzere en çok ihtiyacı olan kişilere birinci etapta çıkmış olur. Velev ki birinci etapta çıkmadı, inşallah ikinci ve sonraki etaplarda diğer ihtiyaç sahiplerine de çıkar. Şehrimize pozitif ayrımcılık yapan Sayın Cumhurbaşkanımızı, Çevre Şehircilik Bakanımızı bu süreci takip eden milletvekillerimizi hiç şüphesiz baştan beri 9 ilçenin dokuzuna da bu anlamda konutların yapılması koordine eden Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine ve ilçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. TOKİ'ye de bu organizasyondan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.”

Konuşmaların ardından Başkan Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından, günün ilk talihlilerini belirlemek üzere kura çekilişleri gerçekleştirildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 13 21
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Bandırmaspor 13 18
11. Adanaspor 14 17
12. Göztepe 13 17
13. Tuzlaspor 13 15
14. Altay 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 13 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4