Son Dakika

Gaziantep'te KKTC 39’uncu kuruluş yıl coşkusu

GÜNDEM 26.11.2022, 10:29
Gaziantep'te KKTC 39’uncu kuruluş yıl coşkusu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Resepsiyonda yaptığı konuşmada, son üç gündür Türkiye’de yaptığı temaslar hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile gönül bağlarının bu iletişim çağında artırılması, ortak milli davanın verilen desteklerle güçlenmesi gerektiğini kaydetti. 
Bu dava yürütülürken yıllar itibarıyla büyük fedakârlıklar yapıldığını ancak karşılığında, büyük haksızlıklara maruz kalındığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Annan Planı’na hayır demelerine rağmen mükâfatlandırılan Rum tarafının şu anda Yunanistan’la birlikte oynadığı çeşitli oyunlarla Kıbrıs Türkü’nün önünü kesmeye çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak alınmasına ilişkin Avrupa Birliği’nin “bunun kabul edilemez olduğuna” yönelik açıklamasına işaret ederek bu aşamayı bile kabul edemeyen bir zihniyetle karşı karşıya kalındığını vurguladı.

Vakıflar İdaresi’ne ait olan Maraş bölgesinin açılması ile KKTC’ye hem ekonomi hem de turizm anlamında bir kazanç sağlandığını ve milli siyasetin güçlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Biz artık federal çözümü benimsemiyoruz. Bunun tuzakları, tehlikeleri bellidir. Birtakım belirsizlikle karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Yan yana yaşayan iki bağımsız egemen devletin iş birliğiyle ancak bir antlaşma olabileceğini savunuyoruz” dedi. 
Cumhurbaşkanı Tatar, tüm bunların Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının desteğiyle başarılamayacağını vurgulayarak “Kıbrıs’ta eski dönem kapanmıştır. Kıbrıs’ta iki ayrı, egemen, bağımsız devlet vardır. Bunun anlamı açık ve nettir: KKTC’nin sonuna kadar sürdürülmesi, Türkiye ile bağların daha da güçlendirilmesi. Türk askerinin ilelebet caydırıcı güç olarak kalması” ifadelerini kullandı.

Rumların oynadığı oyunun federal çatı altında Kıbrıs Türk halkının Avrupa Birliği’ne sürüklenmesi ve Türk askerinin adadan çekilmesi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar; “20 Temmuz 1974 cumartesi sabahı adaya çıkan Mehmetçiğin geri dönmesi artık mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Doğu Akdeniz’de değişen konjonktüre dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz’de bir Türk devleti olan KKTC’nin, istikrarın yegâne teminatı olduğunu dile getirdi. 
“Barış için, uzlaşma için, kardeşlik için… Biz o kelimeleri çok iyi biliyoruz. 1960 yılında da aynısını söylediler. Üç yıl bile sürmedi” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, o zamanlar da amacın uzlaşma değil, Kıbrıs’ı Enosis için bir sıçrama tahtası olarak kullanmak olduğunu hatırlattı.

KKTC’de turizmdeki gelişmeler, üniversitelerin başarısı, asrın projesi olan su projesi gibi mega yatırımlarla KKTC’nin çehresini ve geleceğini değiştirmeye, geleceğe umutla bakılmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; “KKTC bir Türk devletidir. Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcidir” ifadelerini kullandı.

Halen daha ambargo ve izolasyonlarla Kıbrıs Türkü’nün gelişiminin engellenmeye çalışıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, bu izolasyonları bir zulüm olarak nitelendirdiğini ve artık durdurulması gerektiği çağrısında bulunduğunu hatırlattı ve bu çağrıların değerini bilmenin, siyaseti ona göre yönlendirmenin herkesin görevi olduğunu dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Tatar, asla yılmayacaklarının altını çizerek; “Türkiye Cumhuriyeti’nin kopmaz bir parçası olarak ilelebet dayanışma içerisinde KKTC’yi Doğu Akdeniz’in parlayan bir yıldızı yapma hedefiyle geliştirmek, halkımıza daha güvenli müreffeh, bir gelecek sağlamak için çalışacağız” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Bodrumspor 14 22
7. Boluspor 13 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4