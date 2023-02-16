Gaziantep'te kalıcı konutlar için çalışmalar başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinatörlüğündeki Gaziantep’te, Bakanlığa bağlı TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere tüm kent genelinde aralıksız devam ediyor.GAZİANTEP (İGFA) - “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede görev yapan ekiplerin yoğun çaba harcadığı Gaziantep genelinde, depremzedeler için TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacak geçici barınma alanlarının yığma yapı, prefabrik ve konteynerlerden oluşacağı açıklandı.

Nurdağı ilçesinde yer alan geçici barınma alanı, 2 ayrı alanda toplam 305 bin metrekare olarak planlandı.

19 bin kişinin yaşam süreceği ve 3 bin 208 birimden oluşan bu alanlarda, tüm sosyal imkânlar ve donatılar yer alacak. Kurulacak geçici barınma alanları için altyapılar yapıldı, zemin düzleştirme çalışmaları bitti ve konteynerlerin de getirildiği açıklandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İslahiye’de içerisinde 2 bin 264 birimin yer alacağı 2 ayrı geçici barınma alanında, 13 bin 500 depremzede yaşayacağı ve toplam 190 bin metrekare büyüklüğündeki alanlarda, çocuk oyun alanları, anaokulu, okul, cami, spor alanları, sosyal tesis ve sağlık tesisi yer alacağı kaydedildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek yaptığı koordinasyon toplantılarında, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesine ilişkin istişarelerde bulunurken, kurulacak geçici barınma alanlarının yanı sıra kalıcı konutlar için de çalışmaların başlatıldığını belirtti.