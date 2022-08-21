Gaziantep'te itfaiye erleri son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Nizip bölgesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında görev şehidi olan 3 itfaiye erini son yolculuğuna uğurladı.GAZİANTEP (İGFA) - TAG otoyolunda meydana gelen elim kazada şehit olan Küsget Gruplar Amirliği’nde Müdahale Amiri Mehmet Bozkurt ile müdahale personeli Mehmet Polat ve Ahmet Polat için Büyükşehir Belediyesi Merkez İtfaiye Binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Törendeki konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bizim medeniyetimizde acılar paylaşınca azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır” diyerek büyükşehir ailesi, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak bugün çok acılı olduklarını söyledi.

Başkan Fatma Şahin can kurtarmak için giden itfaiye erlerinin yaşamını yitirdikleri için derin üzüntü içinde olduklarını belirterek, “Hemşerilerim, Ahmet oğlumun, Mehmet kardeşlerimin acısını paylaşmak için buraya geldiğiniz elinize yüreğinize sağlık diyorum. Bizim medeniyetimizde acılar paylaşınca azalır. Sevinçler paylaşınca artar bugün çok acılıyız. Büyükşehir ailesi olarak, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak canlarımızı kaybettik. 2 milyon bize emanet, canı bize emanet, malı bize emanet, ailesi bize emanet, aktı bize emanet bu emanetin hakkını vermek için bu ekip gece gündüz çalışıp çocuklarını ailelerini kurtarmak için büyük bir gayret gösteriyor. Dün de yine aynı bilinç aynı aşkla bu kutsal mesleği yapmak için bir canı kurtarmak için yeniden yola çıktılar. Rabbim şuna inanıyorum ki görev şehidi olarak sevgili peygamberimizin komşusu oldular. Çünkü görev şehidi olmak çok önemli bir makam" diye konuştu.

Tören sonrası 3 itfaiye erinin naaşı cenaze araçlarına taşınarak defnedilmek üzere Asri mezarlığa götürüldü, şehitler binlerce Gazi şehirlinin dualarıyla sonsuzluğa uğurlandı.

Öte yandan aynı kazada görev şehidi olan sağlık çalışanlarından Tuğba Uzdilli, Halil özer, Abdullah Kütük ve İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver için de Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi önünde tören düzenlenirken bir diğer İHA muhabiri Muhammet Abdulkadir Esen de baba ocağı Şanlıurfa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Törenlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nejat Koçer, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar diğer il protokol üyeleri ve Gazi şehirli şehit aileleriyle çevre illerden gelen itfaiye çalışanları katıldı.