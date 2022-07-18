Gaziantep'te fidelerden ilk mahsuller alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki çiftçilere dağıtılan sebze fidelerinin ilk hasadı başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te yaklaşık 4 ay önce Şehitkamil, Karkamış, Nurdağı, Nizip, Oğuzeli, Araban ve Yavuzeli’ndeki çiftçilere yüzde 60 büyükşehir desteğiyle verilen Antep dolmalık biber, Antep dolmalık patlıcan, Nizip patlıcan, domates ve biber fideleri, ilk mahsullerini vermeye başladı.

Her ilçenin iklimine uygun şekilde dağıtılan yaklaşık 2 milyon sebze fidesiyle bölgede yetişen ürünlerin kalitesini ve rekoltesinin artırılması hedefleniyor.

Oğuzeli ilçesine bağlı Çatalsu Kırsal Mahallesi’nde çiftçilikle geçimini sağlayan Tahsin Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi’nin hibe desteğiyle verilen sebze fidelerinin ürün vermeye başladığını, verimden memnun olduğunu söyledi.

Fidelerin rekolteyi gözle görülür şekilde artıracağını ifade eden Bilgiç, “2020 yılında hasattan 600 ila 700 ton arası ürün elde etmiştik. Bu yıl ise ürün hasadımızın yaklaşık 1000 tonu bulmasını bekliyoruz. Bu sene geçen yıla göre yağış biraz fazla yağdı. Toprak şu an daha çok su aldığı için verime de etki yapacaktır” dedi.

Oğuzeli Ziraat Odası Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Mehmet Ağdoğan ise çiftçilere ellerinden geldiğince faydalı olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Belediye Başkanı Fatma Şahin’in fide ve tohum desteğinden çiftçilerin çok memnun olduğunu belirten Aydoğan, "Oğuzeli Çatalsu kırsalında çiftçilerimize domates, biber ve patlıcan desteği oldu. Her ilçeye özgü ürünlerin dağıtımı da büyük ölçüde rekolteyi artıracaktır. Amaç, burada küçük üretici desteklemektir" dedi.