Gaziantep'te fabrika gibi okul

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkez ilçelerde hizmet vermeye başlayan Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri (HAYDİ) büfelerinin ekmek imalatını üstlenen okullardan GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te ekmek üretim süreci hakkında teknik bilgi alarak imalat sürecini takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrenciler ile üretilen ekmekleri tattı.

Başkan Şahin, yaptığı açıklamada, daha uygun fiyata daha kaliteli ekmeği vatandaşlar ulaştıracak bir model oluşturduklarını belirterek, “Dün ilk ekmeğimizi dağıttık çok yüksek bir memnuniyet var. Şimdi ekmek üretim kapasitemizi gün geçtikçe yükselterek halkımızın talebini karşılamış olacağız” dedi.

ŞAHİN: EKMEK ÜRETİM KAPASİTEMİZİ GÜN GEÇTİKÇE YÜKSELTECEĞİZ

Meslek liselerinin aranan eleman ihtiyacının giderilmesinde çok büyük önem taşıdığını anlatan Şahin, “Ekmek temel gıdamız ve nimet. Bugün gıda enflasyonunun yaşandığı dünyada en önemli parametre ekmek fiyatları. Burada, en hijyenik koşullarda ve kaliteli ürünlerle ekmek üretiliyor. Biz de bu ürünleri alıp teknik ekibimizle kurduğumuz büfe sistemine dahil ediyoruz. Bu işletmelerimizin tasarımını ve imalatını çok kısa bir sürede tamamladık. Büfelerde çalışan erkek ve kadın personellerimize eğitimlerimizi verdik. Büfelerimize ekmek dağıtım sürecinin sağlıklı bir şekilde yürümesi için sistem oluşturuldu. Tedarik ve takip sürecini bu sistem üzerinde gerçekleştirerek ekmek satış noktalarımızla koordine oluyoruz. Daha kaliteli ekmeği daha uygun maliyetle, daha uygun fiyata vatandaşlara ulaştıracak bir model oluşturduk. Aslında bu da yine bir Gaziantep modeli çok özel bir model. Dün ilk ekmeğimizi dağıttık çok yüksek bir memnuniyet var. Şimdi ekmek üretim kapasitemizi gün geçtikçe yükselterek halkımızın talebini karşılamış olacağız" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise meslek liselerinin hayatın her alanında olduğu dile getirerek içinde bulunan okulun adeta fabrika gibi olduğunu söyledi.

11 EKMEK SATIŞ BÜFESİNİN İLK GÜNÜNDE 12 BİN EKMEK TÜKETİCİYLE BULUŞTU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehirlilerin daha ucuz ekmek satın alabilmesi için hayata geçirilen HAYDİ’lerin 17’si Şehitkamil’e, 15’i Şahinbey’e yerleştirildi. Sayısı 32 olan satış yerlerinin 11’i aktif olarak şehirde hizmet vermeye başladı. Kar amacı gütmeden satışların yapıldığı işletmelerde, ekmeğin fiyatı 3 lira olarak belirlendi.

GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ürettiği makinaları kullanarak ekmek satışının ilk gününde ürettiği yaklaşık 17 bin ekmeğin, 12 binini tüketiciyle buluşturdu.

Büfelerin tamamının şehrin belirlenen noktalarına konmasıyla ekmek üretim kapasitesi 50 bine ulaşacak.