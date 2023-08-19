Gaziantep'te ekmeğe 50 kuruş indirim!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halk Yiyecek ve İçecek Dağıtım İşletmeleri’nde (HAYDİ) satışı yapılan ekmeklerin fiyatında indirime gidildi.GAZİANTEP (İGFA) - İlk olarak 12 Eylül 2022 tarihinde satışa başlayan ve vatandaşın daha uygun fiyata kaliteli ekmek tüketimini sağlamak için hayata geçirdiği HAYDİ’lerde 5,5 lira olan ekmek fiyatları, 50 kuruşluk bir indirimle 5 liraya düşürüldü.

Büyükşehir Belediyesi HAYDİ Projesi sorumlusu İbrahim Yılmaz yaptığı açıklamada 3’ü Nizip’te olmak üzere toplamda 56 büfede ekmek satışlarının gerçekleştirildiğini belirterek, HAYDİ’lerin sayısının 70’e çıkarılmasını planladıklarını söyledi.

HAYDİ’lerde yalnızca ekmek satışının yapılmadığının altını çizen Yılmaz, büfelerde peynir, yoğurt, yumurta gibi temel gıda ürünlerini de vatandaşlara sunulduğunu aktararak, “Ekmek fiyatlarındaki değişiklik, un ve diğer girdi maliyetlerinde yaşanan artışın bir sonucu olarak önce yukarı yönlü revize edilmişti. Ancak Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı kararla halkın ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla 5,5 lira olan ekmek fiyatları, 50 kuruşluk bir indirimle 5 liraya düşürüldü" dedi.

Büfelerde günlük ortalama adeti 27 ila 50 bin arasında değişen ekmek satışlarının yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, “İleriki süreçte büfe sayılarının da artmasına paralel olarak satılan ekmeklerin adetinde de bir artış planlıyoruz” ifadesini kullandı.