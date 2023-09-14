Gaziantep'te deprem değerlendirme toplantısı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla şehirde deprem sonrası yapılan çalışmalar, yargı süreçleri ve son durum hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Deprem Değerlendirme Toplantısı yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra yargı süreçleri, adalet hizmetlerinin aksamaması, süreçlerin hızlandırılması, yeniden inşa sürecinin verimli olması amacıyla Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından özel bir otelde yapılan toplantı farklı kamu kurum ve kuruluşlarla ortak istişare amacıyla ilgilileri bir araya topladı.

Açılışta, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem süreci ve sonrası yapılan çalışmalar, dirençli şehir altyapısı üzerine sunum yaptı. Toplantı açılış programı sonrası yargı mensupları çalıştaylar şeklinde toplantılar yapacak.

TUNÇ: GAZİANTEP’TEKİ YATIRIMLARIMIZ, BELEDİYELERİMİZİN ÇALIŞMALARI SAYMAKLA BİTMEZ

Toplantı açılış töreninde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülecek çalışmalarla karşılaşılan problemlerin masaya yatırılacağını aktararak şunları söyledi:

“Bu anlamda buradan çıkacak neticelerle özellikle bizim mevzuat çalışmamıza, TBMM’nin yasama çalışmalarına, uygulamalarımıza ve diğer kabine uygulamalarına ışık tutacak önemli sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Gaziantep’teki yatırımlarımız, belediyelerimizin çalışmaları saymakla bitmez. Gaziantep yatırımda lider bir il. Burada başta büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerin projeleri örnek projeler. Yapılacak yatırımlarımız içinde 15 bin 754 metrekare büyüklüğünde Gaziantep Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yapılacak. Mevcut Nizip Adliyesi’nin yanına yeni bloklar yapmayı planladık. Ayrıca yeni personel eğitim merkezi yapılacak.”

ŞAHİN: BU ŞEHİRDE GÜÇLÜ BİR BİRLEŞTİRİCİ RUH VAR

Açılışta sunumuyla beraber açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin ise deprem afeti sonrası liderlik ve ekip çalışmasının önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"6 Şubat günü biz bir deprem değil küçük kıyameti yaşadık. Öncesi, sırası ve sonrası için akılı kullanmak önemli. Biz dirençli şehir için kurumsal kapasitemizi sürekli geliştiriyoruz. Öncelikle su yönetimi çok önemli. Depremde de gördük ki ekiplerimizin yoğun çalışmasıyla afet sonrası kısa sürede suyu şehre ulaştırdık. Ortak evimiz dünya çok stresli. Önleyici tedbirler için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak dünyada örnekleri inceledik. Bunun için kurumsal altyapımızı değiştirdik. Biz iyileştirme dönemindeyiz. Bu şehirde güçlü bir birleştirici ruh var. Hayırda yarışılıyor. Bizim en büyük gücümüz çalışmak. Daha çok çalışmalı, üretmeli, ihracat yapmalıyız. İyileşiyoruz. Okullar açıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak deprem bölgelerinde öğrencilerimizin bütün eğitim masraflarını karşıladık.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplantıda Gaziantep’in artık sadece bölgenin değil Mezopotamya coğrafyasının önder şehri, cazibe merkezi olduğunu aktardı.

Program sonrası Adalet Bakanı İsmail Tunç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Bakan Tunç, Başkan Fatma Şahin ile yürütülen çalışmaları ve yeni yapılacak ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.