Gaziantep'te BÜSEM Nakliyeciler Sitesi'ne temel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok meslek kolunu tek merkezde toplayacak Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) projesi kapsamında Nakliyeciler Sitesi’nin temel atma töreni yapıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Temeli atılan Nakliyatçılar Sitesi, 140 bin ve 45 bin olmak üzere iki ayrı bölümde toplamda 185 bin metrekareye yayılacak. Yaklaşık 3 milyon metrekare alan üzerine kurulan BÜSEM projesinin tamamlanmasıyla kent içerisindeki muhtelif bölgelerde dağınık, plansız ve yetersiz alanlarda faaliyet sürdüren meslek kolları, yerleşim alanında uzak bir alanda modern meslek siteleri halinde faaliyetini sürdürecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, BÜSEM’in hikayesine değinerek, “Buranın hikayesi o kadar önemli ki; önce organizede büyüdü. İhracat rekorları kırdık. Küçüğün sağlıklı büyümesi lazım ki, büyük daha geniş vizyonla dünyaya üretim yapabilsin. Küçük sanayide hizmet sektörünü ayırdılar. Küçük sanayiyle ilgili başka sorunlar yaşandı. Sanayi bakanımız yalnızca Körkün için ihtisas organize sanayinin hukuki alt yapısını oluşturdu. Gaziantep kabuğuna sığmıyor. Büyümek istiyor. Çünkü biz, Şehr-i Ayıntab-ı Cihan dediğimiz ipek yolundayız. İpek yolu lojistik yolu, kalkınma demek" diye konuştu.

GÜL: EMEKÇİLERİMİZİN İSTİHDAM SAĞLAYACAĞI BİR MERKEZ OLUŞTURUYORUZ

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, BÜSEM’de çok yakın bir zamanda binlerce, on binlerce insanın ekmek yiyeceğini vurguladı.

"Bir şehir nasıl gelişir, bir ülke nasıl büyür bunun örneklerini Gaziantep’imizde ülkemizde çok iyi yaşıyoruz" diyen Gül, "Burada. İşte bizim aşkımız, bizim hayalimiz Gaziantep’te Türkiye’de aşsız, işsiz kimse kalmaması. Herkes evine ekmeğini daha fazla götürsün. BÜSEM, çalışması Gaziantep’i çok heyecanlandırıyor. Burada endüstri sanayi bölgeleri gibi farklı sektörlerden her hemşerimizin burada yatırım yapacağı ve emekçilerimizin burada istihdam sağlayacağı bir merkez oluşturuyoruz” diye konuştu.

Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Tevfik Göğüş de, daha önceki sitenin Gaziantep’e hitap etmediğini belirterek “Bundan sonra daha güzel şeyler öğreterek, hem istihdama hem de ülkemize katkı sağlayacağız” dedi.