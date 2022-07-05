Gaziantep'te brüt 3 bin TL bayram ikramiyesi!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı vesilesiyle kurumda çalışan şirket personelleri için brüt 3 bin TL bayram ikramiyesi müjdesi verdi.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan GAZİAĞAÇ, GAZİBEL, GAZİKÜLTÜR ve GAZİ Danışmanlık şirketlerine bağlı çalışanlar için HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Gaziantep Şubesi ile yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen ikramiye bayram öncesi maaşlara yansıyacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI MAAŞLARA DÜZENLEME!

Başkan Şahin, bayram ikramiyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ailesinin her kademedeki çalışanıyla çok özel ve güzel bir aile olduğunu belirterek, zor dönemde bir ve beraber olmak, yaraya merhem olmak, herkesin derdiyle dertlenmenin herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Geçen yıl bin 500 lira olarak kabul ettikleri ikramiye tutarını yaptıkları değerlendirmelerle 3 bin liraya çıkarmayı, yüzde yüz artış yapmayı uygun gördüklerini belirten başkan Şahin, "İstiyoruz ki; herkes çoluğu çocuğuyla kurbanını kessin, evinde bayram tadını çıkarsın. Şehirde, ülkede, dünyada bu aileye bir güven var. Bu bir başkanın tek başına yapacağı bir iş değil” diye konuştu.

Ayrıca asgari ücrette yapılan ara zam sonrası şirket personelleri için yeni bir düzenleme yapılacağına da dikkati çeken Şahin, düzenlemenin bayram sonrasında açıklanacağını belirterek, bunun da personeller için ikinci bir bayram sevinci olacağını sözlerine ekledi.

Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a asgari ücrette ara zam yaparak gerçekleştirdiği iyileştirme için teşekkür etti.