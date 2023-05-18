Gaziantep'te bir kadın eşi tarafından katledildi

Gaziantep’in Zeytinli Mahallesi'nde yaşayan bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından pompalı tüfek ile katledildi.Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) - Gaziantep'te boşanma aşamasında olan Dilek Özdemir adlı kadın evinin önün de eşi ile tartışmaya başladı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve eşi Nazım Özdemir yanında getirdiği pompalı tüfek ile eşi Dilek Özdemir’e ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan Dilek Özdemir’in olay yerin de hayatını kaybettiğini belirtti.

Hayatını kaybeden Dilek Özdemir’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan katil zanlısı Nazım Özdemir emniyetin başlattığı arama sonucunda kısa süre içerisinde yakalandı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.