Gaziantep'te aylık temassız kullanım 1 milyon

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Ulaşım ve Bilişim Hizmetleri (Gaziulaş) tarafından Türkiye’de ilk olan “Her Kart Gaziantep Kart” projesi ile toplu taşımada temassız özellikli banka ve kredi kartı kullanımı aylık 1 milyona çıktı.GAZİANTEP (İGFA) - Toplu taşımada 2017 yılında Gaziantep Kart markasıyla hayata geçirilen yeni Elektronik Ücret Toplama Sistemi ile Akıllı Ulaşım yatırımlarının kapsamını geliştiren Gaziulaş’ın yeni projesi Her Kart Gaziantep Kart vatandaşların büyük beğenisini kazandı.

Kullanıcılarına büyük kullanım kolaylığı sağlayan sistem sayesinde online başvuru ile tüm kartlar Gaziantep Kart’a dönüştürülebiliyor.

TOPLU TAŞIMADA TEMASSIZ KREDİ VE BANKA KARTI KULLANIMI YÜZDE 50 ARTTI

Gaziantep Kart projesinin devreye alınması ile beraber 2017’den beri temassız özelliği olan kredi kartlarından ödeme yapılabilen sistemde projenin yeni fazı ile beraber banka kartların tanımlanmasıyla kişiselleştirilmiş indirimler, ücretsiz aktarma ve indirimli aktarma haklarından da yararlanılabiliyor. Sisteme geçilmesiyle beraber temassız özellikli kredi ve banka kartı kullanımında yüzde 50 artış sağlandı.

Vatandaşların ödediği ulaşım kart alım maliyeti ortadan kalkarak, herhangi bir yere başvuruya gitme zorunluluğu kalmayan sisteme https://herkart.gaziantepkart.com.tr/ adresinden temassız özellikli kredi ve banka kartını indirimli ya da serbest Gaziantep Kart’ a dönüştürerek kısa sürede kullanılabiliyor.