Gaziantep'te 'Avrupai' gece

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, Avrupa Komisyonu, EDUCATE Projesi kapsamında TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinatörlüğünde yapılan “Avrupa Araştırmacıları Gecesi” eş zamanlı olarak Gaziantep ve İstanbul’un Tuzla ilçesinde gerçekleşti.GAZİANTEP (İGFA) - Avrupa Komisyonu’nun Marie Skłodowska-Curie Eylemleri kapsamında yürütülen EDUCATE Projesi’nde, iklim ve kutup araştırmalarına ilgiyi arttırmak ve küresel iklim krizi hakkında farkındalık oluşturulmak amaçlanıyor.

EDUCATE projesi kapsamında 30 Eylül – 1 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak bilim atölyeleri, stant etkinlikleri, sergiler, seminerler ve konserler düzenleniyor. Etkinlik öncesi ve sonrasında gerçekleştirilecek farkındalık kampanyaları ile de proje destekleniyor.

Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Teknik Üniversitesi, Tuzla Belediyesi ve Yaşar Üniversitesi’nin destekleriyle yürütülen etkinlikler çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi Mavera Açıkhava Sahnesi’nde Kolpa Konseri yapıldı.

Konser öncesi kutup bölgeleri ve küresel iklim değişikliği hakkında yürütülen bilimsel araştırmalar ile sonuçlarını kapsayan belgesel gösterildi. Kutupların dünya üzerinde önemi ve özelliklerinin anlatıldığı belgesel sonrası Kolpa sevilen şarkılarını Gazi şehirlilerle söyledi.

Konserde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül günün anısına çiçek ve kutnu kumaşından yapılan ay yıldızlı atkıyı grubun vokalistine hediye etti. Protokole Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın da katıldı.

VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜLER

Eş zamanlı olarak İstanbul’un Tuzla ilçesinde düzenlenen konsere çevrimiçi olarak bağlanılarak videolu görüşme yapıldı. Gazi şehirden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tuzla’da Şelale Park’ta Arktik Bilimsel Araştırma Sefer Lideri, Koordinatörü ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Burcu Özsoy, kongre için Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı çevrimiçi bağlantılarla vatandaşlara programın önemi hakkında mesajlar verdi.

Başkan Şahin, videolu görüşmede, kutuplarla ilgili Türkiye’nin yetiştirdiği önemli araştırmacıların bugün yanlarında olduğu dile getirdi. Proje için emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, ‘’Biz hep birlikte Antarktika’ya giderek araştırmalara katıldık. Kutupların nasıl erdiğini gördüm. Şimdi, ekonomiyi ekolojiye uygun hale gençlerle birlikte geçireceğiz. Gaziantep’in gençleri ve bilim insanları bunu için hazır” dedi.

Vali Davut Gül ise organizasyonu yapanlara teşekkürlerini iletti. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ise videolu görüşmede belediye olarak karbon ayak izinin azaltılması için büyük gayret gösterdiklerini, etkinliğin farkındalık açısından kıymetli olduğunu belirtti.

Konser sonrası amfiyi dolduran gençler ve protokol dışarıda kurulan gözlem noktasında teleskop ile Gece Gözlemi Etkinliği’ne katıldı.

PROJE KUTUPLARDAKİ ERİME VE İKLİM KRİZİ HAKKINDA FARKINDALIĞI AMAÇLIYOR

Proje kapsamında Gaziantep Festival Park’ta, halkın kutup ve iklim bilimi ile ilgili araştırmaların temel ilke ve yöntemleri hakkındaki bilgisini artırmak hedefleniyor. Ayrıca proje iklim değişikliğinin ve ilgili araştırmaların günlük yaşam üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını geliştirecek ve bu araştırmanın önem ve temel faydalarını ilgililere açıklayacak.

Gençlerin kutup ve iklim araştırmalarına olan ilgisini artırmak, araştırmacılar hakkındaki kalıp yargıları kırarak toplumun Avrupa Birliği ve ilgili olanakları hakkında bilgi edinmelerini sağlanacak.

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Festival Park'ta düzenlenen etkinlikler arasında ilk gün "Işıkları Kim Yaktı, Geri Dönüşüm, Doğadaki Matematik, Tohumdan Fidana, Sanat, Bir Çiçek Bir Dünya, Atığımı Değerlendiriyor ve Doğamı Koruyorum, Gök Atlası atölyeleri ile Güneş Gözlemi, Eğlendirirken Öğreten Kart Oyunları, belgesel gösterimi, bilim tırı sunuları yer aldı.

İlk gün söyleşilerle de iklim ve iklim değişimin etkileri söyleşilerle de aktarıldı. Söyleşiler ise Ayşe Giz Gülnerman'ın Kutup Biliminde Gençlerin Haritaları ile başlarken ilk gün boyunca Kutuplarda Sağlık-Seren Kırmızı, Kutuplar ve Gökyüzü-Furkan Küçük, Kutuplarda Biyoürünleştirme: Deva mi, Risk mi?-Fatih Karakaya, Bir Yer Bilimcinin Antarktika Günlükleri-Raif Kandemir, Arktik ve Memeliler Mustafa Sözen, Hava Kirliliği ve iklim Değişikliği - Fatma Öztürk, Donmus Zemin: Kaydet ve Devam Et-Mustafa Şenkaya, Kutup Biyoçesitliği: Essiz Bir Kaynak - Mehmet Karadayı, Buzullar Eriyor, Gemiler Rotalarını Değiştiriyor-Ersan Başar söyleşileri yer aldı.

İkinci günde de yayınlan söyleşilerde ise: "Kutuplar ve Gökyüzü-Furkan Ali Küçük, Kutuplarda Biyoürünleştirme: Deva mı, Risk mi?-Fatih Karakaya, Kutup Biliminde Gençlerin Haritaları - Ayşe Giz Gülherman, Kutuplar ve Türkiye-Atilla Yılmaz" yer alırken ikinci gün de atölye tekrarları katılımcılarla devam etti.