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Gaziantep'te afetzedelerin eve geçişi hızlandırılacak

GÜNDEM 23.06.2023, 11:17
Gaziantep'te afetzedelerin eve geçişi hızlandırılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Miyamoto-Protek Firması iş birliğinde coğrafi bilgi sistemi temelli uygulama üzerinden Gaziantep şehir merkezindeki az ve orta hasarlı yapılar denetlenerek, 50 bin hanenin güvenli bir şekilde eve dönüş süreçleri hızlandırılması hedefleniyor.GAZİANTEP (İGFA) - Afetzede ailelere yardım sağlamak için kurulan ortaklıkla evlerin ve küçük işletmelerin güvenliği ile yapıların acil durum onarımları tespit edilerek verimli bir uygulama rotası belirlenecek. 

Vatandaşların eski yerleşim yerlerine güvenli şekilde dönüşünün planlandığı projede, erken iyileşme sürecine katkı sunmak amaçlanıyor.

2 MAHALLEDE PİLOT SEÇİLEREK ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Binevler ve Gazikent Mahalleleri’nde 10 ekiple pilot uygulamaların yapıldığı proje kapsamında uygulama tabanlı bir çalışmayla yol haritası belirlenecek. Bu bağlamda saha mühendisleri, kapsamlı değerlendirme ayrıntılarını, hasar modellerini ve temel yapı ögelerini belgelemek için CBS tabanlı “Survey123” uygulamasını kullanarak, bina hasarı hakkında doğru ve verimli veri toplayacaklar. Toplanan verilerle hanelerde yaşayan vatandaşlara durum hakkında bilgiler verilecek.

Pilot çalışmalar sonrası şehrin geneline yayılacak çalışma en son teknolojiyle hizmet veren uygulamanın bir diğer özelliği sayesinde ev sahiplerini güçlendirmek için ayrıntılı hasar değerlendirme raporları başta olmak üzere onarım maliyeti dökümleri, güvenli onarım yönergeleri dahil hayati bilgilere sorunsuz erişim sağlanacak. Bu plan doğrultusunda 50 bin hanenin evlerine güvenli şekilde geri dönüşü hedefleniyor.

RAPORLAMALARLA VERİMLİ BÜTÇELEME VE KAYNAK TAHSİSİ PLANLANABİLECEK

Hassas onarım maliyet tahminleri oluşturmak için uygulama aracılığıyla geniş algoritmalardan yararlanacak saha ekibi, belgelenmiş hasarlara ve onarım için gereken malzemelere dayalı keşif/metraj listesi hazırlayacak. Böylelikle yeniden yapılanma çabaları için verimli bütçeleme ve kaynak tahsisi planlanabilecek.

Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Uluslararası Miyamoto – Protek Şirketi’nin Global CEO’su Dr. Kit Miyamoto kentte binaların yeniden detaylı analizlerinin yapıldığını ve getirilmeye çalışılan fonlar için Türk mühendislerin görev aldığını anlattı. Dünya genelinde daha önce elde ettikleri olumlu ve olumsuz örneklerle birlikte bu tecrübeyi aktardıklarını belirten Dr. Miyamoto, "Sadece mühendislik yapmıyoruz halk ile iletişim kuruyoruz. Bu iletişimi aktararak güven sağlamaya çalışıyoruz ve bunu bütün şehir genelinde yapacağız. Bu anlamda bizim çalıştığımız projenin genel amaçlarından birisi de bu iletişimin sağlıklı kurulabilmesi ve insanların evlerine yeniden güven duyabilmesi. Burada hem bir mühendis hem bir firmanın sahibi hem de halk gibi yer alıyorum" diye konuştu.

Projenin Türkiye Koordinatörü İnşaat Mühendisi Mustafa Kızıl ise çalışmaların şehir genelinde öncelikle bakanlığın yaptığı hasar tespit çalışmalarını temel alarak binaların son üç ayda artçı depremlerle birlikte son durumunu görebilmenin amaçlandığını söyledi.

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