Gaziantep'te 100. yıla uluslararası sempozyum

Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılı sebebiyle, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Sanko Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Gaziantep Kent Konseyi, Gaziantep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü ve Gazikültür A.Ş.’nin paydaş olduğu 100’üncü yılında Cumhuriyet Dönemi Gaziantep Uluslararası Sempozyumu düzenlendi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen sempozyum, GBB Çocuk Sanat Merkezi tarafından “100’üncü Yıl Cumhuriyet Oratoryosu” gösteriminin ardından açılış konuşmalarıyla başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Cumhuriyetin ilk yüzyılı tamamlanıp ikinci yüzyılı ise gençlerin inşa edeceğini belirterek, “Bizim hedefimiz gençleri yetiştirmek, kültür, sanat ve bilim alanında gençlere her türlü olanakları sunmaktır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizle el ele çalışıyoruz. Bizler bu süreçte Gaziantep’i daha iyi anlatmak anlamında bu yolda yürürken bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyumda çok kıymetli hocalarımızla öncesi ciddi bir hazırlık yaptık. Bu sempozyuma kabul almış 73 bildiri için teşekkür ediyorum. Gaziantep’in binlerce yıllık tarihi içerisinde her zaman savaşlar oldu. Ama bu ortam içerisinde birçok kültürün oluşturduğu mozaik anlamında hepimiz güçlenerek bu günlere geldik. Bu coğrafya tüm medeniyetler için bir geçiş noktası. Bu geçiş noktasında bizler kültür, sanat ve bilim alanında en iyi şekilde yetişmemiz gerekiyor” diye konuştu.

SÖNMEZ: BULUNDUĞUMUZ COĞRAFYANIN FARKINA VARMAMIZ GEREKİYOR

Cumhuriyete giden zor yolda Antep Savunmasının çok önemli yeri olduğunu vurgulayan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Mehmet Emin Sönmez ise, “Bizim coğrafyamız çok çetindir. Büyük karmaşalar yaşanıyor. Bunun nedeni bu toprakların tarihsel süreçteki önemi ön plana çıkmaktadır. Bulunduğumuz coğrafyanın farkına varmamız gerekiyor. Antep Savunması çok çetin bir savunma.” diye konuştu.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Arif Özaydın ise yaptığı konuşmada Gaziantep Üniversitesinin yeniliklerinden söz ederek, “Cumhuriyetin 100’üncü yılındayız. Bu cumhuriyeti kuranlara teşekkür ederek Atatürk’ün anmak istiyorum. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti yükseltmek bizim görevimiz” dedi.